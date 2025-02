Banco PAN (BPAN4) anuncia troca de CEO

O Banco PAN (BPAN4), controlado pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), anunciou nesta segunda-feira, 17, que o Conselho de Administração da companhia elegeu André Luiz Calabro para o cargo de diretor-presidente do banco.

O executivo substitui Carlos Eduardo Pereira Guimarães que irá para o cargo de membro do Conselho de Administração do Banco PAN.

Calabro tem 28 anos de experiência no mercado financeiro, com domínio em crédito ao consumidor. Ele foi membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo do Grupo Recovery Gestão de Ativos. No Banco PAN, ocupou o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança de 2018 a 2020. Nos últimos dois anos, integrou a equipe do BTG Pactual, após atuar como CEO do BanQi, fintech da Via Varejo.

Lucro no quarto trimestre

O Banco Pan registrou lucro líquido ajustado de R$ 211 milhões no quarto trimestre de 2024. Isso representou uma queda de 2% em comparação ao trimestre anterior e alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já o número de clientes chegou a 31,5 milhões, crescimento de 2% em relação ao trimestre anterior e de 12% na comparação com o mesmo período de 2023.

Em 2024, o banco teve lucro de R$ 855 milhões, com crescimento de 10%.