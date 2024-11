Banco Central anuncia leilão de linha com compromisso de recompra de até US$ 4 bilhões

O Banco Central anunciou que fará leilão de linha com compromisso de recompra nesta quarta-feira, 13, com valor máximo de até US$ 4,0 bilhões. A operação será o primeiro leilão de linha realizado pelo BC desde janeiro de 2023.

O leilão ocorrerá entre 10h30 e 10h35. As operações de venda serão liquidadas no dia 18 de novembro. As operações de compra, por sua vez, serão liquidadas em de 2 de abril de 2025 e 2 de junho de 2025.

O anúncio ocorre em meio a tensões fiscais no País. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está há três semanas tentando negociar um pacote de corte de custos que reforce a credibilidade quanto à sustentabilidade da dívida pública, mas ainda sem avanços concretos.

A incerteza fiscal afeta o preço dos ativos, entre eles, o dólar. A moeda americana encerrou o dia negociada a R$ 5,770. O dólar comercial acumula alta de 0,57% na semana e de 18,90% no ano.