Ibovespa opera em alta com ajuda de Petrobras (PETR4)

O Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 24, em alta de 0,13% aos 126.759 pontos. Após abrir o pregão em queda, a bolsa virou para o azul com a ajuda das petroleiras que sobem em bloco, incluindo Petrobras (PETR4) que valoriza mais de 1%. As companhias acompanham a alta do petróleo la fora.

Entretanto, a aversão ao risco ainda paira no mercado e pode impactar o índice ao longo do dia. Ainda há incertezas sobre as eleições americanas, somado a uma maior cautela com o fiscal por aqui. Além disso, o início da temporada de balanços das big techs frustrou investidores. Por conta desses três fatores, investidores tentam se proteger em ativos e países mais seguros.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,13% aos 126.759

Apesar do 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas ter confirmado a oficialização da contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 — antecipada na última quinta-feira, 18, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) — ainda há dúvidas no mercado sobre a capacidade do governo de cumprir com a meta fiscal. Na próxima semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), anunciou que a equipe econômica dará uma coletiva de imprensa para detalhar os cortes de gastos nos orçamentos de 2024 e 2025.

Já nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 22, a atual vice-presidente Kamala Harris conquistou o total de delegados necessários para a indicação pelo Partido Democrata à candidatura para a corrida eleitoral dos EUA. Às 22h48 (horário de Brasília) de segunda, Kamala obteve 2.214 delegados, ultrapassando o total de 1.976 necessários para a nomeação, segundo a contagem da Associated Press. Entretanto, após a desistência de Joe Biden e o atentado contra Donald Trump, o sentimento com as eleições americanas é de cautela.

Investidores também repercutem os balanços divulgados ontem pela Tesla (TSLA34) e Alphabet (GOGL34). A Tesla registrou, no segundo trimestre de 2024, um lucro líquido de US$ 1,57 bilhão, queda de 45% na comparação anual. Os investidores mostraram preocupação com as margens de lucro, especialmente devido aos altos custos de produção e às incertezas sobre a demanda futura para veículos elétricos.

Já a Alphabet, controladora do Google, superou as expectativas dos analistas e mostrou uma receita de US$ 84,72 bilhões, um aumento de 14% em comparação ao 2T23. O consenso LSEG projetava uma receita de US$ 84,19 bilhões. Já o lucro líquido da empresa foi de US$ 18,36 bilhões, alta de 28,6% em comparação ao mesmo período de 2023, quando o lucro foi de US$ 18,4 bilhões. O aumento no lucro reflete um crescimento robusto em seus principais segmentos de negócios, incluindo publicidade online e serviços de nuvem. Entretanto, apesar dos números positivos, comentários feitos durante teleconferência pesaram na ação da empresa.

A frustração com os balanços das big techs impactam os índices americanos que caem:

S&P500: -1,63%

-1,63% Dow Jones: -0,95%

-0,95% Nasdaq: -2,61%

PMIs nos EUA e Europa

De olho na Europa, os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) preliminares de julho, divulgados pela S&P Global, mostraram uma desaceleração na zona do euro e na Alemanha, com os PMIs compostos caindo para 50,1 e 48,7 pontos, respectivamente. Em contrapartida, o Reino Unido apresentou uma leve recuperação, com o PMI composto subindo para 52,7 pontos, indicando expansão da atividade econômica. Nos Estados Unidos, o PMI composto também será divulgado hoje, às 10h45, e será monitorado de perto por investidores que buscam sinais sobre a saúde econômica do país.

Dólar hoje

Nesta quarta-feira, 24, o dólar sobe 0,67%% a R$ 5,623. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 0,29%, a R$ 5,586.

Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank, explica que a China, o principal parceiro comercial do Brasil, enfrenta dificuldades econômicas, o que impacta negativamente o real. A queda no preço do minério de ferro também contribuiu para o aumento da aversão ao risco. "Quando a cotação do dólar atinge R$ 5,60, ordens automáticas de venda são acionadas, levando investidores a realizarem lucros, o que impacta significativamente o câmbio."

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.