Quanto a Apple paga? Salários de profissionais de tecnologia são revelados

A Apple teve informações sobre faixas salariais de profissionais de tecnologia expostas em registros federais dos Estados Unidos. Os documentos revelam salários-base pagos a contratados fora do país, sem incluir benefícios adicionais como ações ou bônus.

De acordo com o Business Insider, as informações se referem ao segundo trimestre de 2025 e abrangem cargos de diferentes níveis e áreas técnicas. Os dados fazem parte de registros exigidos por autoridades reguladoras em contratações internacionais, o que garante sua divulgação pública.

Faixa salarial dos funcionários da Apple

Os documentos indicam que os salários variam consideravelmente conforme a função. Para engenheiros e pesquisadores de aprendizado de máquina, os valores vão até US$ 312.200 anuais.

Os designers de interface humana aparecem com salários que podem chegar a US$ 468.500. Já os cientistas de dados ganham até US$ 322.400, enquanto engenheiros de desenvolvimento de software podem recebem uma remuneração de até US$ 378.700.

Outras funções técnicas apresentam as seguintes faixas máximas de remuneração anual:

Engenharia de implementação de CPU: de US$ 103.164 a US$ 264.200

Engenheiro de projeto de módulo: de US$ 108.796 a US$ 329.600

Engenharia de sistemas de hardware: de US$ 125.495 a US$ 378.700

Engenharia de validação de silício: de US$ 103.164 a US$ 329.600

Engenheiro de desenvolvimento de software – dados: de US$ 135.400 a US$ 329.600

Pesquisa em aprendizado de máquina: de US$ 114.100 a US$ 312.200

Desenvolvimento de software AR/VR: de US$ 129.805 a US$ 312.200

Além do salário competitivo, os funcionários têm acesso a muitos benefícios, incluindo concessão de ações e descontos em produtos.

O CEO da gigante do iPhone, Tim Cook, ressaltou, em uma entrevista de 2023 com a cantora Dua Lipa, que a Apple valoriza qualidades como colaboração, curiosidade e criatividade em suas equipes, buscando profissionais de "todas as esferas da vida".

A empresa enfrenta desafios no setor de inteligência artificial e perdeu quatro de seus principais pesquisadores para a Meta no último mês, segundo informações da Bloomberg.

Em resposta, a Apple tem aumentado os salários para especialistas em aprendizado de máquina, enquanto mantém contratações abertas para centenas de posições nessa área.