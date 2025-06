As 10 ações mais valiosas do mundo: Nvidia, Microsoft e Apple no topo

Em 2025, as gigantes da tecnologia seguem dominando entre as empresas com maior valor de mercado no mundo. A Nvidia (NVDC34) conquistou a liderança, alcançando um valor de mercado de US$ 3,446 trilhões, impulsionada pelo crescimento explosivo no setor de inteligência artificial e semicondutores, com um aumento de US$ 157 bilhões no ano.

Logo atrás, a Microsoft (MSFT34) mantém sua posição de destaque, valorizando-se em US$ 307 bilhões desde o início do ano e alcançando US$ 3,441 trilhões, graças à sua forte atuação em serviços de nuvem, IA e softwares corporativos, demonstrando resiliência mesmo diante da volatilidade do mercado.

Por outro lado, a Apple (AAPL34), que iniciou 2025 como a empresa mais valiosa com US$ 3,785 trilhões, recuou para o terceiro lugar, com valor atual de US$ 3,036 trilhões — uma queda de US$ 253 bilhões, refletindo desafios competitivos e ajustes no setor tecnológico, é o que mostra o levantamento da consultoria Elos Ayta.

Empresas que figuram no ranking global

Outras empresas que figuram entre as mais valiosas incluem a Amazon (AMZO34) (US$ 2,184 trilhões), Alphabet (GOGL34) com US$ 2,059 trilhões, Meta Platforms (M1TA34) (US$ 1,677 trilhão), Broadcom (AVGO34) (US$ 1,609 trilhão), Tesla (TSLA34) (US$ 1,109 trilhão), Berkshire Hathaway (BERK34) (US$ 1,087 trilhão) e Walmart (WALM34) (US$ 802 bilhões).

Este ranking evidencia a supremacia do setor de tecnologia, que concentra mais da metade das maiores empresas globais, impulsionadas por tendências como inteligência artificial, cloud computing e inovação em semicondutores.

O impacto da revolução da IA no mercado

A ascensão meteórica da Nvidia, em particular, destaca o impacto da revolução da inteligência artificial no mercado financeiro e na valorização das ações.

O crescimento exponencial da Nvidia reflete a demanda crescente por tecnologia avançada, especialmente em setores como automação, computação gráfica e análise de dados, consolidando-a como a empresa mais valiosa do mundo em 2025.