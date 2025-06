Nvidia sobe 45% em dois meses e ultrapassa Microsoft como empresa mais valiosa do mundo

As ações da Nvidia dispararam 45% nos últimos dois meses, levando a empresa a ultrapassar a Microsoft e retomar o posto de empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de US$ 3,444 trilhões, ligeiramente acima dos US$ 3,441 trilhões da Microsoft, segundo dados da Nasdaq.

A recuperação acontece após um trimestre de resultados impressionantes, com a Nvidia reportando uma receita de US$ 44,06 bilhões, superando as expectativas de Wall Street e registrando um aumento de 69% em relação ao ano passado.

Apesar de enfrentar desafios, como a perda esperada de US$ 8 bilhões em receita devido às novas políticas de controle de exportação de chips da administração Trump, a confiança dos investidores na empresa continua em alta.

Durante a teleconferência de resultados, o CEO Jensen Huang expressou insatisfação com as restrições de exportação, especialmente em relação ao mercado chinês, que representa uma das maiores bases de pesquisa em IA do mundo. "Hoje, no entanto, o mercado chinês de US$ 50 bilhões está efetivamente fechado para a indústria dos EUA", afirmou Huang.

O impacto dessas declarações foi imediato, com as ações da Nvidia subindo quase 5% após o horário de negociação. A valorização da empresa continuou com um aumento de 24% no último mês, refletindo o otimismo em torno da gigante dos chips de IA.

Além da Nvidia, as ações do setor de semicondutores como um todo subiram esta semana, com o VanEck Semiconductor ETF avançando 2%, e empresas como a Micron Technology também registrando ganhos de até 4%.