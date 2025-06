Mercado reage à movimentação da JD.com na Deppon Logistics e à queda nos lucros

As ações da Deppon abriram em queda nesta quarta-feira, 4, interrompendo uma sequência de cinco altas consecutivas. Entre 26 de maio e 3 de junho, as ações subiram mais de 70%.

O interesse crescente no conceito de veículos logísticos autônomos e o novo aumento da participação da JD.com provocaram forte valorização das ações da Deppon Logistics. No entanto, a sequência de alertas emitidos pela empresa esfriou o movimento especulativo.

A valorização foi impulsionada por dois fatores: a repercussão do tema “veículos logísticos autônomos” e a compra adicional de ações pela JD.com. Mesmo durante a alta, investidores institucionais começaram a reduzir a exposição. Nos dias 28 e 30 de maio, venderam RMB 154 milhões e RMB 249 milhões, respectivamente.

JD.com e a aquisição da Deppon Logistics

A JD.com comprou a Deppon Logistics em 2022. A aquisição resultou em crescimento rápido, mas os dados recentes apontam fragilidade. No primeiro trimestre de 2025, a empresa registrou prejuízo líquido de RMB 68,37 milhões, queda de 173,69% em relação ao mesmo período de 2024.

Na noite de 3 de junho, após o terceiro alerta sobre movimentações atípicas das ações, a Deppon Logistics abriu em queda no dia 4, encerrando a sequência de cinco dias de alta consecutiva. Desde 26 de maio, em sete dias de negociação, as ações da empresa fecharam com limite de alta em cinco, acumulando valorização superior a 70%.

Movimentações do mercado e plano de ação para a cadeia de suprimentos

O Ministério do Comércio, junto a outros oito órgãos, divulgou, em 26 de maio, o "Plano de Ação Especial para acelerar o Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos Inteligente e Digital". O documento incentiva o uso de veículos autônomos e AGVs (Automated Guided Vehicles), com foco na redução de custos logísticos.

No mercado primário, empresas como White Rhino e Jiushi Intelligence receberam novos aportes, o que ampliou o interesse por ações ligadas à automação logística no mercado secundário. A Deppon liderou esse movimento e passou a ser vista como possível plataforma de integração de ativos tecnológicos da JD Logistics, já que é a única listada em bolsa entre as controladas da JD.

Em 2022, a JD.com adquiriu a Deppon por meio da Suqian JD Zhuofeng. Em agosto de 2024, a JD Zhuofeng passou a controlar 66,96% das ações da Deppon, após concluir a compra da Deppon Holding. Em maio de 2025, a JD Zhuofeng já acumulava 79% de participação, incluindo 12,04% via mercado aberto. Parte dessa ampliação ocorreu em 26 de maio, data em que a JD comprou mais 960 mil ações.

A presença de corretoras como Everbright Securities e Guotai Haitong impulsionou o volume negociado, com cinco limites de alta consecutivos a partir de 27 de maio.

Desaceleração nos resultados e dependência da JD.com

Apesar da valorização, a própria Deppon afirmou que não opera atualmente com veículos logísticos autônomos e que o conceito não deve impactar seus resultados financeiros de forma significativa.

Após o pico de valorização, investidores institucionais iniciaram vendas. Dados da “Lista dos Principais Negociadores” mostram que, nos dias 28 e 30 de maio, foram realizadas vendas de RMB 154 milhões e RMB 249 milhões, respectivamente.

A Deppon começou como operadora de transporte de carga fracionada (LTL). A empresa enfrentou queda nos resultados em 2021, antes da compra pela JD.com. Com a integração ao ecossistema de e-commerce da controladora, obteve crescimento de 339% no lucro líquido em 2022. As ações subiram de RMB 10 para mais de RMB 20 naquele ano.

Em 2023 e 2024, no entanto, o ritmo de expansão caiu. A receita foi de RMB 36,28 bilhões e RMB 40,36 bilhões, com crescimentos de 15,57% e 11,26%. A empresa segue distante da líder SF Express, que faturou RMB 284,4 bilhões, além de estar atrás de YTO, Yunda e STO.

As ações recuaram em 2023 e oscilaram entre RMB 12 e RMB 15. Parte da receita recente veio de transações com partes relacionadas. Em 2023 e 2024, os negócios entre Deppon e o grupo JD somaram RMB 3,38 bilhões e RMB 5,83 bilhões. A expectativa é que esse valor chegue a RMB 8,46 bilhões em 2025.

Apesar do impacto positivo dessas transações, a sustentabilidade da cooperação entre as empresas levanta dúvidas. O segmento de entregas expressas, fortemente vinculado à JD, registrou receita de RMB 2,72 bilhões e RMB 2,19 bilhões nos últimos dois anos, com quedas de 11,22% e 19,67%.

No primeiro trimestre de 2025, a receita da Deppon foi de RMB 10,4 bilhões, alta de 11,96% em relação ao mesmo período do ano anterior. Porém, o prejuízo líquido alcançou RMB 68,37 milhões. O segmento expresso contribuiu com RMB 483 milhões, uma queda de 11%. Segundo a empresa, o prejuízo decorre de investimentos para ampliar a competitividade.