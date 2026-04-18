Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Apoio da Nvidia impulsiona Xanadu e cria novo bilionário no setor

Valorização da startup quântica eleva fortuna do fundador Christian Weedbrook para cerca de US$ 1,5 bilhão em poucos dias

Computação quântica: apoio da Nvidia impulsiona Xanadu e cria novo bilionário no setor

Computação quântica: apoio da Nvidia impulsiona Xanadu e cria novo bilionário no setor

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 12h00.

O apoio recente da Nvidia à computação quântica impulsionou fortemente as ações da Xanadu Quantum Technologies e transformou seu fundador, Christian Weedbrook, em bilionário em poucos dias. A participação do executivo na empresa passou a valer cerca de US$ 1,5 bilhão após a startup mais que triplicar de valor ao longo da semana, segundo dados compilados pela Bloomberg com base em registros regulatórios e informações de mercado.

Com sede em Toronto, a Xanadu pretende construir um dos primeiros data centers quânticos até 2030, utilizando computadores baseados em fótons transmitidos por conexões de fibra óptica. As ações de empresas do setor avançaram depois que a Nvidia lançou, nesta terça-feira, 14, modelos de inteligência artificial de código aberto voltados a apoiar pesquisas em computação quântica.

Os computadores quânticos têm potencial para superar significativamente os sistemas tradicionais ao realizar múltiplos cálculos simultaneamente com base em partículas fundamentais do universo. A Xanadu abriu capital em março por meio de uma fusão com uma empresa de propósito específico (SPAC), e seus papéis vinham sendo negociados majoritariamente abaixo de US$ 10 até esta semana.

Weedbrook, que detém 15,6% das ações da companhia segundo documento apresentado em 26 de março à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), preferiu não comentar o movimento recente ao ser contato pela Bloomberg nesta quinta-feira, 16. Outros investidores iniciais, como o fundo de pensão municipal de Ontário, a Bessemer Venture Partners e a Georgian Partners, também foram beneficiados pela valorização.

Segundo Antoine Legault, analista da Wedbush Securities, o movimento reflete em parte o posicionamento anterior das ações do setor. “As ações de empresas quânticas estavam excessivamente vendidas, o que criou essa condição de ‘mola comprimida’, em que qualquer notícia positiva ou avanço poderia ter o potencial de mudar o sentimento”, afirmou à Bloomberg.

Ainda assim, ele destacou que o segmento segue marcado por elevada volatilidade. “Ainda resta saber se as empresas de computação quântica usarão essas ferramentas [novos modelos de IA da Nvidia] em seu benefício e se isso de fato acelerará o cronograma de comercialização”, acrescentou.

A Xanadu registrou receita de US$ 4,6 milhões no último ano e não deve apresentar lucro no curto prazo. Em 2025, a companhia contabilizou US$ 55,2 milhões em despesas com pesquisa e desenvolvimento.

A Nvidia, por sua vez, tornou-se uma das empresas mais valiosas do mundo ao liderar a produção de chips avançados utilizados na execução de modelos de inteligência artificial de alta capacidade computacional — tecnologia que agora também começa a influenciar o avanço do ecossistema de computação quântica.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaInteligência artificialbolsas-de-valores

Mais de Invest

Uso da poupança recua, mas é ainda o lugar que brasileiro mais coloca dinheiro

Três em cada 10 dos brasileiros apostam em bets, mostra Anbima

Esta empresa trocou negócio de calçados para IA e ação cresceu 582%

Ações de software reagem após cair 25% em 2026 e dividem investidores em Wall Street

Mais na Exame

ESG

Rumo à Turquia: “COP do Futuro” estreia sem metas concretas em carta inaugural da COP31

Mundo

Trump acusa Irã de 'chantagem' em meio à escalada em Ormuz

Pop

Aos 44 anos, Natalie Portman está grávida do terceiro filho: 'Sei que é um privilégio e um milagre'

Política

Flávio Bolsonaro lidera 2º turno em SP; disputa no 1º turno é acirrada, aponta Paraná Pesquisas