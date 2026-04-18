Apoio da Nvidia impulsiona Xanadu e cria novo bilionário no setor

O apoio recente da Nvidia à computação quântica impulsionou fortemente as ações da Xanadu Quantum Technologies e transformou seu fundador, Christian Weedbrook, em bilionário em poucos dias. A participação do executivo na empresa passou a valer cerca de US$ 1,5 bilhão após a startup mais que triplicar de valor ao longo da semana, segundo dados compilados pela Bloomberg com base em registros regulatórios e informações de mercado.

Com sede em Toronto, a Xanadu pretende construir um dos primeiros data centers quânticos até 2030, utilizando computadores baseados em fótons transmitidos por conexões de fibra óptica. As ações de empresas do setor avançaram depois que a Nvidia lançou, nesta terça-feira, 14, modelos de inteligência artificial de código aberto voltados a apoiar pesquisas em computação quântica.

Os computadores quânticos têm potencial para superar significativamente os sistemas tradicionais ao realizar múltiplos cálculos simultaneamente com base em partículas fundamentais do universo. A Xanadu abriu capital em março por meio de uma fusão com uma empresa de propósito específico (SPAC), e seus papéis vinham sendo negociados majoritariamente abaixo de US$ 10 até esta semana.

Weedbrook, que detém 15,6% das ações da companhia segundo documento apresentado em 26 de março à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), preferiu não comentar o movimento recente ao ser contato pela Bloomberg nesta quinta-feira, 16. Outros investidores iniciais, como o fundo de pensão municipal de Ontário, a Bessemer Venture Partners e a Georgian Partners, também foram beneficiados pela valorização.

Segundo Antoine Legault, analista da Wedbush Securities, o movimento reflete em parte o posicionamento anterior das ações do setor. “As ações de empresas quânticas estavam excessivamente vendidas, o que criou essa condição de ‘mola comprimida’, em que qualquer notícia positiva ou avanço poderia ter o potencial de mudar o sentimento”, afirmou à Bloomberg.

Ainda assim, ele destacou que o segmento segue marcado por elevada volatilidade. “Ainda resta saber se as empresas de computação quântica usarão essas ferramentas [novos modelos de IA da Nvidia] em seu benefício e se isso de fato acelerará o cronograma de comercialização”, acrescentou.

A Xanadu registrou receita de US$ 4,6 milhões no último ano e não deve apresentar lucro no curto prazo. Em 2025, a companhia contabilizou US$ 55,2 milhões em despesas com pesquisa e desenvolvimento.

A Nvidia, por sua vez, tornou-se uma das empresas mais valiosas do mundo ao liderar a produção de chips avançados utilizados na execução de modelos de inteligência artificial de alta capacidade computacional — tecnologia que agora também começa a influenciar o avanço do ecossistema de computação quântica.