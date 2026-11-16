Lula retoma agenda fiscal, Focus e prévia do PIB saem: o que move os mercados hoje

O Ibovespa começa a semana tentando sustentar a recuperação recente, depois de fechar a última sexta-feira, 13, em alta de 0,66%, aos 172.457,76 pontos. No acumulado da semana passada, o principal índice da B3 avançou 2,35%, apoiado principalmente pelas ações da Petrobras, do Itaú e de empresas mais expostas ao mercado interno. O dólar, por sua vez, encerrou praticamente estável no último pregão, a R$ 5,655, mas acumulou valorização de 2,66% na semana.

Nesta segunda-feira, 16, os investidores acompanham uma agenda de indicadores que pode ajudar a calibrar as expectativas para a economia brasileira e os próximos passos da política monetária.

No Brasil, os destaques são o IGP-10, o Boletim Focus e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB. No exterior, dados da indústria americana e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) entram no radar.

Além dos indicadores, o mercado segue atento às discussões sobre o ajuste fiscal para 2027. Após viagem à Turquia e às Filipinas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retoma as conversas sobre a composição da equipe ministerial e medidas para as contas públicas. A Fazenda também deve divulgar o Prisma Fiscal de novembro, levantamento que reúne as expectativas do mercado para os indicadores fiscais.

O que acompanhar nesta segunda

A agenda doméstica começa às 8h, com a divulgação do IGP-10 de novembro pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Na sequência, às 8h25, o Banco Central publica o Boletim Focus, que reúne as projeções de economistas para inflação, juros, câmbio e atividade econômica.

Às 9h, o destaque é o IBC-Br de setembro. O indicador funciona como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) e será acompanhado pelos investidores em busca de sinais sobre o ritmo da economia brasileira. Em agosto, o índice avançou 0,34% na comparação mensal e 1,21% em 12 meses.

O resultado também pode influenciar as expectativas sobre a condução da política monetária, em um momento em que os investidores acompanham os sinais do Banco Central e as perspectivas para a inflação.

Nos Estados Unidos, a principal divulgação econômica do dia está prevista para as 10h30, quando o Federal Reserve de Nova York publica o índice de atividade manufatureira Empire State de novembro. Em outubro, o indicador marcou 25,5 pontos.

Os investidores também acompanham os discursos de dirigentes do Fed. O presidente da instituição em Nova York, John Williams, participa de um evento às 11h10. Já o presidente do banco central americano, Kevin Warsh, tem discurso previsto para as 14h.

As declarações serão avaliadas em busca de pistas sobre os próximos passos da política monetária americana. Na sexta-feira, os dados do índice de preços ao produtor (PPI) mostraram alta de 0,3% em outubro, abaixo da expectativa de 0,4%. Em 12 meses, porém, a inflação ao produtor avançou 6,5%, maior taxa desde novembro de 2022, reforçando as preocupações com a persistência das pressões inflacionárias.

Na Europa, o Eurostat divulga às 7h os números da produção industrial da zona do euro em setembro. Em agosto, houve queda de 0,5% na comparação mensal e de 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ajuste fiscal e Orçamento de 2027 no radar

No cenário doméstico, o avanço das discussões sobre o ajuste fiscal continua sendo um dos principais pontos de atenção. Na semana passada, a apresentação de propostas para conter as despesas públicas em 2027 foi interpretada por investidores como um primeiro passo para discutir o equilíbrio das contas. Ainda assim, permanecem as dúvidas sobre a capacidade do governo de conter o endividamento.

A divulgação do Prisma Fiscal de novembro pela Fazenda será acompanhada nesse contexto. Também começa nesta segunda-feira o prazo para apresentação de emendas ao Orçamento de 2027 e ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Comissão Mista de Orçamento. O período vai até 27 de novembro.

Na agenda do ministro da Fazenda, Dario Durigan, está prevista uma reunião com Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, às 9h, no Ministério da Fazenda.

À noite, o ministro participa virtualmente de um encontro com conselheiros e diretores técnicos da Associação Brasileira de Bancos (ABBC).