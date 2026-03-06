ADRs da Petrobras sobem mais de 2% após balanço e disparada do petróleo

Os ADRs, ativos da Petrobras negociados nos Estados Unidos, avançam mais de 2% no pré-mercado. O desempenho dos papéis coincide com a alta dos preços do petróleo no mercado internacional e a divulgação do balanço da estatal no quarto trimestre de 2025.

A companhia registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 15,6 bilhões no período, revertendo o prejuízo de R$ 17 bilhões apurado um ano antes.

O lucro líquido sem itens não recorrentes somou R$ 25,7 bilhões, alta de 44,9% em relação ao quarto trimestre de 2024.

A Petrobras conseguiu compensar a queda de 7,8% no preço do barril do petróleo Brent no período e a menor venda de diesel no mercado interno, por fatores sazonais, com aumento no volume de petróleo comercializado e alta nas exportações.

Hoje, os conflitos no Oriente Médio dão suporte ao preço do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent era negociado na casa dos US$ 87 no início desta manhã, com alta de mais de 2%.