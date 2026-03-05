Petrobras: conselho aprova proposta de R$ 8,1 bilhões em dividendos

A Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou o envio à Assembleia Geral Ordinária de uma proposta de distribuição de R$ 8,1 bilhões em remuneração aos acionistas, referente ao quarto trimestre de 2025. A assembleia está prevista para 16 de abril de 2026.

Se a proposta for aprovada, o total distribuído pela companhia aos investidores relativo ao exercício de 2025 poderá chegar a R$ 41,2 bilhões, considerando também os valores que já foram antecipados ao longo do ano.

O pagamento proposto corresponde a R$ 0,62622908 por ação ordinária e preferencial, dividido em duas parcelas iguais. A primeira, de R$ 0,31311454 por ação, será paga em 20 de maio de 2026, e a segunda no mesmo valor em 22 de junho de 2026, ambas na forma de juros sobre capital próprio.

Terão direito aos proventos os investidores com ações da companhia na B3 até 22 de abril de 2026. A partir do dia 23 de abril, os papéis passam a ser negociados sem direito aos dividendos.

Segundo a empresa, a distribuição segue a política de remuneração aos acionistas, que prevê o pagamento de 45% do fluxo de caixa livre quando o nível de endividamento da companhia estiver dentro dos limites definidos no plano estratégico.