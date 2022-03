Como declarar fundos imobiliários no Imposto de Renda 2022

Quem investe em fundos imobiliários (FIIs) precisar declarar os ativos e os rendimentos no Imposto de Renda 2022. O período para acertar as contas com o Leão começou no dia 7 de março e seguirá até o dia 29 de abril.

Quem investiu em FIIs no ano passado deverá declarar a propriedade de cotas, valores recebidos como rendimentos, valores em trânsito, resultado de operações, reembolso de rendimentos, IRRF (imposto sobre a renda retido na fonte) em caso de aluguel de cotas e IRRF em caso de amortização total (resgate).

Antes de começar a declarar, é fundamental reunir todas as informações. Tenha em mãos: os valores de compra e renda das cotas, resultados das operações (lucro ou prejuízo), informe de rendimentos e outros recebimentos caso tenham ocorrido amortização, direitos e aluguel de cotas.

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em FIIs da EXAME Academy, destacou no programa ao vivo desta sexta-feira, dia 11, as informações no informe de rendimento. O contribuinte encontrará o CNPJ da fonte pagadora, a quantidade de cotas, os valores recebidos de rendimentos e de amortização e créditos em trânsito.

O professor explicou que não consta do informe de rendimentos o preço de compra das cotas, lucro e prejuízo. Esses valores devem ser anotados pelo contribuinte durante o ano para controle. “Se você não anotou e não sabe de cabeça, procure os valores na nota de corretagem. Vá ao site da corretora, entre no sistema e baixe as notas.”

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em FIIs da EXAME Academy, preparou um tutorial com as telas do programa da Receita Federal. Assista ao vídeo: