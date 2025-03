Yield Curve: Como a curva de juros impacta seus investimentos?

A curva de juros, ou yield curve, é um dos principais indicadores do mercado financeiro, influenciando diretamente investimentos de renda fixa, câmbio e commodities. Ela reflete as expectativas do mercado sobre a trajetória das taxas de juros no futuro, sendo traçada a partir dos contratos futuros de juros (DI) negociados na B3, a bolsa de valores brasileira.

Diferente da taxa Selic, que é uma meta de curto prazo definida pelo Banco Central, a curva de juros incorpora a percepção do mercado sobre o custo do dinheiro ao longo do tempo. Seu comportamento pode indicar expectativas de inflação, crescimento econômico e política monetária, tornando-se uma ferramenta essencial para investidores que buscam proteção contra volatilidade (hedge), arbitragem ou especulação.

Por isso, compreender essa movimentação é essencial para tomar decisões estratégicas em diferentes classes de ativos, já que ela afeta diretamente os rendimentos de títulos públicos, o custo de financiamentos e até o desempenho de ações.

Principais forças atuantes na curva de juros

Diversos fatores influenciam a forma da curva de juros. Veja alguns dos principais:

Política monetária : Decisões dos bancos centrais sobre as taxas de juros de curto prazo podem afetar toda a estrutura da curva;​

Expectativas de inflação : Se o mercado espera aumento da inflação futura, as taxas de juros de longo prazo tendem a subir para compensar a perda do poder de compra;​

Crescimento econômico: Perspectivas de crescimento influenciam a demanda por crédito e, consequentemente, as taxas de juros.

Como alterações na curva de juros podem impactar os investimentos?

A movimentação da yield curve tem impactos diretos e indiretos sobre diversos tipos de investimentos. A forma da curva e suas variações ao longo do tempo influenciam desde aplicações em renda fixa até ações e fundos imobiliários. Dependendo da expectativa do mercado sobre a economia, a curva pode se inclinar, achatar ou até inverter, cada uma dessas situações trazendo diferentes efeitos para os investidores.

1. Renda fixa: títulos públicos e privados

Os investimentos em renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs e debêntures, são altamente sensíveis às mudanças na curva de juros. Isso ocorre porque a precificação desses títulos depende das taxas futuras esperadas pelo mercado.

Títulos prefixados e de longo prazo : Quando a curva de juros sobe, os títulos prefixados e atrelados à inflação (como o Tesouro IPCA+ ) perdem valor, pois passam a pagar um rendimento menor em relação às novas emissões com taxas mais altas. Se o investidor precisar vender antes do vencimento, pode registrar perdas;

: Quando a curva de juros sobe, os títulos prefixados e atrelados à inflação (como o ) perdem valor, pois passam a pagar um rendimento menor em relação às novas emissões com taxas mais altas. Se o investidor precisar vender antes do vencimento, pode registrar perdas; Títulos pós-fixados: Já os investimentos atrelados à taxa Selic ou ao CDI, como o Tesouro Selic e os CDBs pós-fixados, tendem a se beneficiar quando os juros sobem, pois acompanham essa alta e oferecem retornos mais atrativos.

2. Mercado de ações e renda variável

A relação entre a curva de juros e o mercado acionário é complexa. A alta ou queda das taxas influencia os custos de financiamento das empresas, a atratividade das ações em relação à renda fixa e até o apetite dos investidores por risco.

Juros em alta : Quando a curva de juros sobe, os financiamentos para empresas ficam mais caros, reduzindo a rentabilidade de negócios altamente endividados. Além disso, com a renda fixa oferecendo retornos mais elevados, investidores tendem a migrar para ativos mais seguros, o que pode pressionar negativamente as ações;

: Quando a curva de juros sobe, os financiamentos para empresas ficam mais caros, reduzindo a rentabilidade de negócios altamente endividados. Além disso, com a renda fixa oferecendo retornos mais elevados, investidores tendem a migrar para ativos mais seguros, o que pode pressionar negativamente as ações; Juros em queda: Um cenário de juros mais baixos favorece o mercado acionário, pois empresas conseguem se financiar a custos menores, aumentando os investimentos e o crescimento. Além disso, a renda fixa se torna menos atraente, incentivando a busca por rendimentos maiores em ativos de risco.

3. Fundos imobiliários (FIIs) e setor imobiliário

Os fundos imobiliários (FIIs) e o mercado imobiliário em geral são impactados diretamente pela curva de juros, principalmente pelo efeito das taxas de financiamento.

Juros em alta : Quando a curva aponta para juros mais elevados, o custo dos financiamentos imobiliários sobe, reduzindo a demanda por imóveis e pressionando os preços. Além disso, os FIIs podem ser prejudicados, pois a renda fixa passa a oferecer alternativas mais rentáveis e seguras.

: Quando a curva aponta para juros mais elevados, o custo dos financiamentos imobiliários sobe, reduzindo a demanda por imóveis e pressionando os preços. Além disso, os FIIs podem ser prejudicados, pois a renda fixa passa a oferecer alternativas mais rentáveis e seguras. Juros em queda: Em um cenário de juros menores, o crédito imobiliário se torna mais acessível, impulsionando a demanda por imóveis. Os FIIs, por sua vez, ganham maior atratividade em relação à renda fixa, o que pode elevar suas cotações e valorizar os ativos.

4. Moeda e inflação

A curva de juros também afeta o mercado de câmbio e as expectativas de inflação. Quando o mercado antecipa um aumento dos juros, o real tende a se valorizar frente ao dólar, pois os investidores estrangeiros buscam ativos brasileiros com retornos mais altos. Por outro lado, uma curva de juros descendente pode gerar desvalorização cambial, pressionando a inflação ao encarecer produtos importados.

​

Como está a curva de juros no Brasil?

A curva de juros no Brasil reflete as expectativas do mercado sobre as taxas de juros para diferentes prazos. Ela é construída a partir das taxas de títulos públicos e outros instrumentos financeiros, indicando como o mercado precifica o custo do dinheiro ao longo do tempo.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) disponibiliza diariamente as curvas de juros de fechamento, que podem ser consultadas em seu site oficial.​

Como acompanhar a curva de juros?

Investidores também podem monitorar a curva de juros por meio de:

Relatórios financeiros : Instituições financeiras e consultorias publicam análises periódicas sobre a curva de juros;​

Sites oficiais : O Banco Central divulga dados atualizados sobre a taxa Selic e outras informações relevantes.;

Plataformas de investimento: Corretoras e plataformas digitais oferecem ferramentas para acompanhamento das taxas de juros.​

Por que você deve saber disso?