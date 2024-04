Quanto rendem R$ 2 milhões na poupança? Veja valor por mês e comparação com outros investimentos

Investir R$ 2 milhões na poupança é uma decisão que muitos tomam buscando segurança, mas os retornos podem não ser tão atraentes quanto esperado. A poupança, tradicionalmente vista como o porto seguro do investidor conservador, oferece rendimentos limitados, especialmente em um contexto de taxas de juros variáveis.

Este artigo explora o que se pode esperar ao depositar um montante significativo como R$ 2 milhões neste tipo de conta.

Como funciona a poupança?

A poupança é um dos investimentos mais acessíveis e seguros disponíveis no Brasil. Funciona basicamente como uma conta onde se deposita o dinheiro, e este rende de acordo com regras pré-estabelecidas pelo Banco Central.

Não há necessidade de grande conhecimento financeiro para começar, e não existem taxas de administração ou custos operacionais associados à manutenção da conta, o que a torna atraente para muitos poupadores.

Regras de rendimento da poupança

O rendimento da poupança é calculado com base na taxa Selic. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende fixamente 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente é muito próxima de zero.

Se a Selic for igual ou menor que 8,5%, o rendimento será de 70% da Selic mais a TR. Essas condições fazem com que o retorno da poupança seja frequentemente considerado baixo, principalmente em períodos de alta inflação.

Aniversário da poupança e seus efeitos

Na poupança, os rendimentos são creditados mensalmente na data de aniversário do depósito. Isso significa que se o dinheiro for retirado antes dessa data, não se recebe o rendimento correspondente ao período. Este sistema de “aniversário” incentiva os poupadores a planejar retiradas e pode impactar a liquidez e a flexibilidade do investimento.

Impacto da Taxa Referencial (TR)

A Taxa Referencial (TR) é usada no cálculo dos rendimentos da poupança e historicamente tem sido fixada em valores muito baixos, próxima de zero desde outubro de 2017. Isso significa que o grosso do rendimento da poupança realmente vem do percentual fixo ou da porcentagem da Selic, dependendo da taxa vigente.

Risco da inflação

O maior risco ao investir em poupança é a inflação. Os rendimentos, embora seguros, frequentemente não conseguem acompanhar o aumento dos preços, o que pode resultar em perda de poder aquisitivo ao longo do tempo.

Isso é particularmente crítico em cenários econômicos instáveis, onde a inflação pode erodir rapidamente o valor real do dinheiro poupado.

Quanto rende R$ 2 milhões na poupança em um ano?

Investir R$ 2 milhões na poupança pode parecer uma opção segura, mas o retorno anual pode deixar a desejar em comparação com outras formas de investimento.

Atualmente, considerando uma Selic acima de 8,5%, a poupança renderia 0,5% ao mês, o que resultaria em um ganho anual de 6,17%. Isso significa que ao fim de um ano, um investimento de R$ 2 milhões na poupança resultaria em R$ 2.122.400.

Quanto rende R$ 2 milhões por mês na poupança?

Ao analisar o rendimento mensal de R$ 2 milhões na poupança, com a taxa de 0,5% ao mês, o montante geraria aproximadamente R$ 10.000 mensais. Este valor é resultado direto da aplicação da taxa fixa mensal sobre o capital inicial, o que reflete a simplicidade e previsibilidade da poupança.

Alternativas à poupança

Enquanto a poupança é uma opção segura e de fácil acesso, existem diversas alternativas no mercado que podem oferecer melhores rendimentos.

Investidores que buscam otimizar o retorno de seu capital podem considerar produtos como CDBs, fundos de renda fixa, e títulos do Tesouro Direto, que frequentemente superam a rentabilidade da poupança, especialmente em cenários de alta taxa Selic.

Quanto rende 2 milhões de reais no CDI

Investir R$ 2 milhões em produtos atrelados ao CDI, como alguns CDBs que oferecem 100% do CDI, pode ser mais lucrativo. Considerando o CDI a 10,65% ao ano, o mesmo montante de R$ 2 milhões renderia aproximadamente R$ 213.000 em um ano, totalizando R$ 2.213.000, o que representa uma diferença significativa em relação aos rendimentos da poupança.

Outros investimentos de renda fixa

A renda fixa oferece diversas opções além da poupança, incluindo:

CDBs (Certificados de Depósito Bancário): Seguros e com rendimentos frequentemente superiores à poupança, dependendo do banco e do prazo de investimento.

LCIs e LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio) : Isentas de imposto de renda para pessoas físicas e com rendimentos atrativos.

Fundos de Investimento em Renda Fixa: Geridos por profissionais que buscam as melhores oportunidades dentro das normas de segurança e liquidez.

Tesouro Direto: Títulos públicos que oferecem segurança equivalente à poupança, mas com variedade de opções e rentabilidades potencialmente maiores, ajustadas ao perfil do investidor.

Cada uma dessas alternativas tem características específicas que podem atender melhor às necessidades e aos objetivos de diferentes perfis de investidores, proporcionando uma diversificação saudável do portfólio.