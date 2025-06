Quanto rende R$ 50 mil por mês com a Selic a 15%

Ter R$ 50 mil parados na conta corrente é como deixar dinheiro embaixo do colchão em pleno século XXI. Com a Selic em 15%, as opções de investimentos conservadores ganharam atratividade, mas cada uma tem suas particularidades. A escolha errada pode custar milhares de reais em rendimentos perdidos ao longo do tempo.

Como funciona cada investimento

A poupança segue uma regra simples: quando a Selic está acima de 8,5%, rende 0,5% ao mês mais a variação da TR (Taxa Referencial). Na prática, isso significa aproximadamente 6,17% ao ano. Sua principal vantagem está na isenção total de Imposto de Renda.

O Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa básica de juros da economia. Funciona como um empréstimo ao governo federal, considerado o investimento mais seguro do país. Seu rendimento varia diariamente conforme as oscilações da Selic.

A grande vantagem é a liquidez diária: você pode resgatar a qualquer momento e receber o dinheiro no dia útil seguinte. Porém, há incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva, que varia de 22,5% a 15% dependendo do prazo.

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um empréstimo que você faz ao banco. Em troca, a instituição paga juros que geralmente são expressos como percentual do CDI. Um CDB de 105% do CDI significa que sua rentabilidade bruta será 5% superior à da taxa interbancária. Por exemplo, se o CDI for de 14,9% ao ano, o CDB renderá 15,645% ao ano.

A proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição. A tributação segue a mesma tabela regressiva do Tesouro Selic, tornando-se mais vantajoso em aplicações de longo prazo.

Rendimento em números

Rendimento mensal líquido:

Poupança: R$ 250,00 (isenta de IR)

Tesouro Selic: R$ 484,37 (descontado IR de 22,5%)

(descontado IR de 22,5%) CDB 105% CDI: R$ 508,59 (descontado IR de 22,5%)

Rendimento anual líquido:

Poupança: R$ 3.083,89 (isenta de IR)

(isenta de IR) Tesouro Selic: R$ 6.187,50 (descontado IR de 17,5%)

CDB 105% CDI: R$ 6.496,88 (descontado IR de 17,5%)

A diferença entre a poupança e o CDB pode chegar a R$ 3.412,99 por ano, valor suficiente para uma boa viagem ou o pagamento de várias contas mensais.

O que considerar antes de escolher

A decisão vai além dos números. Se você precisa de liquidez imediata e quer simplicidade total, a poupança ainda serve bem para reservas de emergência pequenas. Porém, manter grandes quantias na poupança com Selic alta é desperdiçar oportunidades de ganho.

Para valores maiores, o Tesouro Selic oferece segurança máxima com rentabilidade superior. Já o CDB pode ser interessante se você encontrar taxas atrativas em bancos menores, mas sempre observe a reputação da instituição.

O prazo também importa: aplicações de longo prazo se beneficiam da redução gradual do Imposto de Renda. Para horizontes superiores a dois anos, tanto Tesouro quanto CDB ganham ainda mais atratividade em relação à poupança.

A escolha inteligente considera seu perfil, necessidades de liquidez e objetivos financeiros. Com R$ 50 mil, vale a pena sair da zona de conforto da poupança e explorar alternativas que fazem seu dinheiro trabalhar de verdade a seu favor.