Quanto rende R$ 30.000 na poupança com a Selic a 15%

Com a taxa Selic em patamar elevado, muitos brasileiros se perguntam se vale a pena manter aqueles R$ 30 mil parados na tradicional caderneta de poupança. A resposta pode surpreender quem ainda acredita que a aplicação mais popular do país oferece o melhor custo-benefício entre segurança e rentabilidade.

A matemática financeira não mente: enquanto alguns investimentos rendem quase o dobro da poupança, milhões de brasileiros continuam perdendo dinheiro por desconhecimento ou comodidade. A diferença pode chegar a milhares de reais em apenas um ano.

Como funciona o rendimento da Poupança

A poupança segue uma regra simples estabelecida pelo governo: quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, o rendimento fica fixo em 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Como a TR está zerada há anos, na prática você recebe apenas os 0,5% mensais.

Essa regra significa que, independentemente de quanto a Selic suba, a poupança dificilmente renderá mais que 6,17% ao ano, considerando a TR atual próxima de zero. É uma trava que reduz o potencial de rendimento, mesmo em cenários de juros elevados.

Quanto renderia na poupança em 6 meses e 1 ano

Com R$ 30.000 aplicados na caderneta, os números ficam assim:

Em 6 meses: rendimento de aproximadamente R$ 911, totalizando R$ 30.911

rendimento de aproximadamente R$ 911, totalizando R$ 30.911 Em 1 ano: rendimento de cerca de R$ 1.851, acumulando R$ 31.851

Esses valores podem parecer interessantes à primeira vista, mas a comparação com outras aplicações revela uma realidade diferente. O problema não está no que a poupança rende, mas no que você deixa de ganhar.

Opções mais rentáveis e igualmente seguras

Duas alternativas se destacam pela combinação de segurança e rentabilidade superior: o Tesouro Selic e os CDBs que pagam percentuais do CDI.

O Tesouro Selic, título público federal, acompanha diretamente a taxa básica de juros. Com R$ 30.000 investidos, você obteria aproximadamente R$ 2.268 em seis meses e R$ 4.674 em um ano - quase o dobro da poupança.

Já um CDB que pague 105% do CDI transformaria seus R$ 30.000 em R$ 32.347 após seis meses e R$ 34.863 em doze meses. A diferença para a poupança chegaria a impressionantes R$ 3.012 em apenas um ano.

Ambas as opções mantêm a segurança: o Tesouro tem garantia do governo federal, enquanto CDBs de bancos sólidos contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250.000.

Vale a pena?

A matemática é cristalina: manter R$ 30.000 na poupança com a Selic a 15% significa abrir mão de milhares de reais em rentabilidade. A diferença não é marginal - estamos falando de 55% a mais de rendimento no caso do CDB.

A decisão de migrar da poupança envolve quebrar velhos hábitos e superar a inércia financeira. Mas os números mostram que, em tempos de juros altos, a comodidade da caderneta sai muito cara. Quem tem coragem de fazer as contas descobre que pequenas mudanças podem gerar grandes diferenças no bolso.