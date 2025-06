Quanto rende R$ 50.000 em um CDB com 100% do CDI com a Selic a 14,75%?

Investir em CDBs com 100% do CDI pode ser uma boa alternativa para quem busca uma aplicação de baixo risco e rentabilidade interessante, especialmente com a taxa Selic em 14,75% ao ano. Mas, afinal, quanto você realmente ganha ao investir R$ 50.000 nesse tipo de produto financeiro? Entenda como funciona o rendimento e o que esperar ao longo de 6 meses, 1 ano ou até 3 anos.

Como funciona o rendimento de um CDB com 100% do CDI?

O rendimento de um CDB com 100% do CDI acompanha diretamente a variação dessa taxa, que segue a Selic. Com a taxa atual, esse investimento rende aproximadamente 14,75% ao ano, antes da incidência do Imposto de Renda (IR). O rendimento é composto, calculado sobre o valor investido mais os juros acumulados a cada período.

Quanto renderia em 6 meses, 1 ano e 3 anos?

Em 6 meses (180 dias):

O rendimento bruto seria de cerca de 7,12%. Após o desconto de 22,5% de Imposto de Renda, o valor final líquido seria de aproximadamente R$ 52.760.

Em 1 ano (12 meses):

O rendimento bruto seria de 14,75%. Considerando a alíquota de 20% de IR, o valor final líquido seria em torno de R$ 55.900.

Em 3 anos (36 meses):

O rendimento bruto seria de 51,08%. Após o desconto de 15% de IR, o valor final líquido seria de aproximadamente R$ 71.709.

Vantagens e desvantagens desse tipo de investimento

O CDB com 100% do CDI é uma opção interessante, principalmente por ser uma aplicação de baixo risco, uma vez que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira. Outro ponto positivo é a previsibilidade do rendimento, já que ele acompanha de perto a Selic, proporcionando uma rentabilidade superior à poupança e maior segurança do que as ações.

No entanto, existem algumas desvantagens. Embora o risco seja baixo, o rendimento pode ser menor do que o oferecido por outros investimentos mais arriscados, como fundos de ações ou até mesmo debêntures.

Além disso, o Imposto de Renda reduz o retorno conforme o tempo de aplicação, o que pode ser um fator a ser considerado por quem precisa de liquidez ou busca rendimento imediato.

Vale a pena investir em um CDB 100% CDI com a Selic a 14,75%?

Investir em um CDB com 100% do CDI pode ser uma excelente escolha para quem busca segurança e uma rentabilidade superior à da poupança, especialmente em um cenário de alta da Selic.

Para quem tem o objetivo de proteger seu capital e obter um retorno previsível, essa modalidade é uma boa opção. Contudo, a rentabilidade pode ser limitada quando comparada a outras alternativas mais arrojadas.

O que você deve considerar antes de investir?

Antes de investir, é importante analisar a liquidez do CDB, ou seja, se ele permite resgates antecipados e quais as condições para isso. Além disso, deve-se levar em conta a taxa de administração e possíveis custos extras, que podem impactar o rendimento final. A escolha do prazo de vencimento também deve ser feita conforme seus objetivos financeiros, já que os rendimentos são mais vantajosos no longo prazo, com um impacto menor do Imposto de Renda.