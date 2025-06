Quanto rende R$ 2.000 no Tesouro Direto com a Selic a 14,75%?

O Tesouro Direto é um dos investimentos mais procurados pelos brasileiros que buscam segurança e rentabilidade em tempos de alta da Selic. Com a taxa básica de juros em 14,75% ao ano, muitos se perguntam quanto um investimento de R$ 2.000 pode render nesse cenário. Será que é uma opção vantajosa? Entenda os números por trás dessa aplicação e o que esperar do seu desempenho.



Como funciona o rendimento no Tesouro Direto?

A rentabilidade depende do tipo de título escolhido e da taxa de juros vigente. O Tesouro Selic acompanha a variação da taxa básica, oferecendo remuneração diária com liquidez imediata. Quanto mais alta a Selic, maior o ganho do investidor.

Porém, o Imposto de Renda incide sobre os lucros, reduzindo o valor final. A tributação é regressiva, começando em 22,5% para aplicações até 180 dias e diminuindo até 15% após dois anos.

Quanto renderia em 6 meses, 1 ano e 3 anos?

Em 6 meses (180 dias): rendimento de aproximadamente 5,52 %, totalizando R$ 2.110,38.

rendimento de aproximadamente %, totalizando R$ 2.110,38. Em 1 ano (12 meses): ganho de cerca de 11,80 % líquidos, resultando em R$ 2.236,00.

ganho de cerca de % líquidos, resultando em R$ 2.236,00. Em 3 anos (36 meses): valorização de aproximadamente 43,42% líquidos, chegando a R$ 2.868,37 .

Essas projeções consideram que a taxa básica permaneça estável durante todo o período.

Vantagens e desvantagens desse investimento

A principal força do Tesouro Direto está na segurança proporcionada pela garantia do Governo Federal. A rentabilidade atrelada à Selic permite aproveitar cenários de juros elevados. O Tesouro Selic ainda oferece resgate a qualquer momento sem grandes perdas.

No lado negativo, a tributação reduz os ganhos, especialmente em prazos menores. Para quem busca retornos mais expressivos, títulos públicos podem ser menos atrativos que investimentos em ações ou fundos imobiliários.

Vale a pena investir com a Selic a 14,75%?

Com juros elevados, os títulos públicos se tornam mais interessantes para quem prioriza segurança e retorno consistente, principalmente em tempos de instabilidade econômica. Para objetivos de curto e médio prazo sem grandes riscos, o Tesouro Selic é uma alternativa sólida.

Contudo, a rentabilidade tem limites. Em alguns cenários, outras aplicações podem oferecer ganhos superiores para investidores dispostos a assumir mais risco.

O que considerar antes de investir?

Defina seu objetivo financeiro e o prazo pretendido para a aplicação. Como o rendimento acompanha a Selic, mudanças na política monetária impactam diretamente seus ganhos. Compare também com outras opções disponíveis, como CDBs ou fundos, que podem oferecer rentabilidade superior em determinadas situações. Avalie se a segurança dos títulos públicos compensa a limitação de retorno.