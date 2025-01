Com a Selic a 13,25% ao ano, os investimentos em renda fixa se tornam uma opção interessante para quem busca retornos consistentes e previsíveis.

Aplicações atreladas à taxa básica, como Tesouro Selic e CDBs pós-fixados, acompanham de perto as variações dos juros e podem gerar rendimentos expressivos para quem investe valores elevados mensalmente. Mas, na prática, quanto rende um aporte mensal de R$ 20 mil?

Quanto rende R$ 20 mil por mês com a Selic a 13,25%?

Se um investidor destinar R$ 20 mil por mês a um ativo atrelado à Selic, o rendimento mensal pode ser significativo. No Tesouro Selic, que segue a taxa básica com desconto de impostos e eventuais taxas, o rendimento líquido estimado é de aproximadamente R$ 880 a R$ 960 por mês.

Em um ano, essa estratégia pode acumular um retorno líquido entre R$ 10.500 e R$ 11.500, dependendo da incidência do Imposto de Renda e do tempo de permanência no investimento.

Caso o investidor opte por CDBs pós-fixados, que costumam oferecer percentuais do CDI, alguns bancos pagam entre 100% e 110% do CDI, o que pode resultar em ganhos um pouco maiores do que o Tesouro Selic, especialmente em aplicações de longo prazo.

Por que investir na Selic vale a pena?

O principal benefício de aplicações atreladas à Selic é a segurança. O Tesouro Selic, por exemplo, tem garantia do Governo Federal, tornando-se um dos investimentos mais seguros do país. Além disso, a liquidez diária permite o resgate a qualquer momento, o que é um diferencial para quem precisa de flexibilidade.

Outro ponto positivo é que, em momentos de juros elevados, investimentos pós-fixados superam a inflação, garantindo ganhos reais para o investidor.

Além disso, produtos como LCI e LCA, que também acompanham a Selic, são isentos de Imposto de Renda, o que pode torná-los ainda mais vantajosos dependendo do perfil do investidor.

Outros tipos de investimento baseados na Selic para investir R$ 20 mil

Além do Tesouro Selic, há outras opções para quem deseja investir R$ 20 mil por mês de maneira eficiente:

CDBs pós-fixados : Pagam um percentual do CDI , que acompanha a Selic. Instituições menores podem oferecer taxas de até 110% do CDI , garantindo maior rentabilidade líquida.

: Pagam um percentual do , que acompanha a Selic. Instituições menores podem oferecer taxas de , garantindo maior rentabilidade líquida. LCI e LCA pós-fixadas : Como são isentas de IR, podem proporcionar rendimentos líquidos superiores ao Tesouro Selic e a alguns CDBs.

: Como são isentas de IR, podem proporcionar ao Tesouro Selic e a alguns CDBs. Fundos DI: Aplicações geridas por profissionais que investem em títulos públicos e ativos pós-fixados. São indicados para investidores que preferem delegar a gestão.

Em qual investimento compensa aplicar quantias maiores?

Para quem investe valores elevados, acima de R$ 100 mil, é essencial avaliar tributação e rentabilidade líquida. O Tesouro Selic, apesar da segurança, pode não ser a melhor alternativa para aplicações de longo prazo devido ao desconto do Imposto de Renda. Outras opções incluem:

CDBs de longo prazo : Algumas instituições pagam 115% do CDI , mas exigem prazos mais longos;

: Algumas instituições pagam , mas exigem prazos mais longos; LCI e LCA : Como não sofrem tributação, tornam-se mais vantajosas para aplicações maiores;

: Como não sofrem tributação, tornam-se mais vantajosas para aplicações maiores; Debêntures incentivadas: Opção para quem busca rendimentos pós-fixados sem incidência de IR, mas com um pouco mais de risco.

Por que você deve saber disso?

A Selic elevada impacta diretamente os rendimentos de renda fixa, tornando esse um dos melhores momentos para aplicações pós-fixadas. Saber onde investir pode garantir retornos mais altos e maior segurança financeira.

Além disso, entender a tributação e a liquidez dos investimentos evita surpresas na hora do resgate. Para quem deseja equilibrar segurança e rentabilidade, produtos atrelados à Selic continuam sendo uma escolha sólida.