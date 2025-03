Bússola & Cia: mercado de carros usado impulsiona empresa de vistoria

A rede de vistoria automobilística Super Visão ultrapassou a marca de um milhão de vistorias realizadas de janeiro a novembro de 2024, superando os R$ 120 milhões em faturamento - com 74% das unidades atingindo metas de receita. Os números são reflexo do intenso movimento no mercado de veículos seminovos e usados ​​no Brasil, que deve alcançar novo recorde histórico. Segundo a Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), as vendas acumuladas, até novembro de 2024, somaram 14,3 milhões de unidades, com a projeção de fechar o ano com mais de 15,5 milhões de carros vendidos. A Super Visão tem uma rede de 210 unidades distribuídas em 23 estados e no Distrito Federal.

Alternativa

Empresas podem ter ganhos entre 11% e 32% optando pela terceirização de veículos da X-Fleet. A empresa simula a locação de um Mercedes-Benz C200 – 2024 (valor de tabela em torno de R$ 376.000), na ponta do lápis depois de todos os custos e da revenda após 36 meses, representa uma economia que pode chegar a R$ 81.000. Apesar dos dados, a cultura no Brasil ainda resiste à locação de frotas executivas: no país, apenas 10% das frotas corporativas é terceirizada, enquanto em outros países chegam a 60%.

Na rede

O Hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro e a Talent Drivers fecham parceria que reforça a oferta de serviços premium e contribui para a valorização do turismo de luxo na capital carioca, a mais mencionada pelos viajantes brasileiros de alto padrão para próximas viagens nacionais - de acordo com o Anuário de Tendências de Turismo de Luxo 2024/25. A Talent Drivers, que já atende outros hotéis cariocas como Fairmont e Sheraton, projeta dobrar o volume de operações locais até o fim de 2025.

Legal

A legaltech Inspira projeta crescer 100% em 2025. Desde o aporte em outubro de 2024, a empresa já dobrou o tamanho do seu time. Atualmente, tem como clientes em seu portfólio empresas como a Vivo, XP e o Banco BTG. “Nosso principal diferencial é a capacidade que nosso time tem de levar a nossa experiência na indústria, o nosso know-how e expertise jurídica para nossas soluções de tecnologia. Contar com advogados experientes faz com que consigamos criar uma ferramenta que resolva efetivamente os problemas dos nossos clientes, uma vez que já estivemos no lugar deles”, afirma Rafael Grimaldi, CEO e cofundador da Inspira.

Turismo

A Forma Turismo anuncia a inclusão de dois novos hotéis em seu portfólio de parceiros para 2025: o Fazzenda Park Hotel, em Santa Catarina, e o Pratagy Beach Resort, em Alagoas. Com isso, a empresa amplia ainda mais suas opções de hospedagem para estudantes de todo o Brasil, oferecendo uma variedade ainda maior de experiências únicas. Com 21 opções de hotéis distribuídas pelas regiões Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, em 2024 a empresa atendeu quase 220 mil passageiros se consolidando como líder em seu segmento de atuação.

Em Minas

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG), consultoria global em gestão de empresas familiares, inaugura unidade em Belo Horizonte. Com 35 anos de experiência global, sendo 15 no Brasil e mais de 800 empresas de grande porte atendidas, a unidade é liderada por Gilda Alves, sócia e consultora sênior, que reforça a importância de compreender as particularidades do empresariado mineiro.

Pier

A seguradora Pier acaba de inaugurar o Portal do Parceiro, plataforma que busca facilitar o trabalho dos corretores na hora da cotação, venda e gestão de apólices de seguro. Com essa iniciativa, os corretores poderão oferecer Seguro Automóvel por um preço até 20% abaixo da média de mercado, além de ter acesso a um atendimento exclusivo por parte da seguradora, comissões antecipadas e customizáveis de acordo com o perfil de cada cliente.

Pesquisa

A Comunicação Interna Trends 2025, pesquisa conduzida pela Progic em parceria com a Indicafix, aponta que o maior desafio das empresas é o alcance da comunicação, citado por 53,9% dos gestores, especialmente para aquelas que possuem grande número de colaboradores operacionais e sem acesso a dispositivos digitais. O estudo também ilustra que o desengajamento da liderança como comunicadora aumentou, sendo mencionado por 50,1% dos respondentes, ao mesmo tempo em que 58,8% das companhias não possuem programas estruturados para apoiar a comunicação dos gestores.

Aquisição

A Neura efetuou a aquisição da ACDI, consultoria estratégica comportamental com 25 anos de experiência no mercado, ampliando o leque de serviços disponíveis, que vão desde pesquisa à estratégia de implantação dos insights nos negócios dos clientes. A companhia vai incorporar tecnologia da neurociência aplicada por meio do comportamento humano para mapear dinâmicas culturais, a fim de decodificar informações e transformá-las em conhecimento para marcas e organizações. A ACDI já conta com empresas como Boticário, Unilever, Girando Sol, Premier Pet e Castelo Alimentos no portfólio.

Consultora

A Queiroz Investimentos e Participações anuncia Roberta de Amorim Dutra, como consultora jurídica, especializada no segmento tributário da empresa. Com uma trajetória profissional de mais de 20 anos no mercado, Roberta é advogada tributarista, mestre em Direito Constitucional Tributário, especialista em Direito Tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo e da CENAPRET e chega para dar suporte a todas as operações da QIP no mercado.

CEO

O Mycon, primeira fintech de consórcios digitais do Brasil, acaba de anunciar a chegada de Luiz Antonio Sacco como novo CEO da companhia. Com quase 30 anos em posições executivas, Luiz atuou em diversas empresas como IBM, American Express, Bradesco, Cremer, SafetyPay, The Warranty Group, Ripple e Banco Sofisa.

