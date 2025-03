Mobly recusa oferta dos fundadores da Tok&Stok e considera proposta inviável

A Mobly divulgou, nesta quarta-feira, 5, uma posição oficial sobre a proposta de oferta pública de aquisição de ações (OPA) apresentada pelos fundadores da Tok&Stok.

Segundo a companhia, a proposta é "inviável" devido aos termos oferecidos, que "incluem um expressivo desconto sobre o valor de mercado das ações e não contam com o respaldo de acionistas-chave".

Em comunicado ao mercado, a empresa detalhou que a proposta foi recebida em 28 de fevereiro de 2025, e embora tenha sido discutida no Conselho de Administração, "não possui elementos definitivos".

A administração da Mobly destacou que o preço sugerido para a aquisição das ações representaria um desconto de 51% sobre o valor de mercado da companhia, além de um desconto de 82% sobre o valor patrimonial das ações em 30 de setembro de 2024.

Além disso, a Mobly afirmou que, até o momento, 40,6% de seus acionistas indicaram que não têm interesse em vender suas ações nas condições propostas. Esses investidores também se opuseram à proposta de mudança no estatuto da empresa, que visaria a exclusão de uma cláusula que estabelece a OPA obrigatória caso um acionista atinja mais de 20% de participação no capital da companhia.

A companhia ainda ressaltou que a proposta dos fundadores da Tok&Stok depende de condições adicionais, como a aprovação dos debenturistas da Tok&Stok e a alteração de seu estatuto social, o que torna a oferta incerta e sem garantias.

Por fim, a Mobly reforçou seu compromisso com a implementação da estratégia de negócios e com a busca de sinergias relacionadas à recente aquisição do controle da Tok&Stok. A administração afirmou que se manifestará formalmente sobre qualquer OPA futura caso os termos se tornem definitivos.