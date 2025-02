A taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano, influencia diretamente os rendimentos de investimentos de renda fixa, tornando aplicações conservadoras mais atrativas.

Quem tem R$ 10 mil disponíveis por mês para investir pode obter ganhos significativos, dependendo da escolha entre poupança, Tesouro Selic ou aplicações atreladas ao CDI. Conheça cada uma delas e entenda qual rendimento faz mais sentido para a sua vida financeira.

Quanto rende R$ 10 mil por mês com a Selic a 13,25%?

Para escolher entre as três alternativas, é preciso diferenciá-las em relação à liquidez, rendimento e tributações. Veja:

Poupança

Mesmo com a Selic em patamar elevado, a poupança segue a regra de rendimento reduzido para quando a taxa está acima de 8,5% ao ano. Com isso, a aplicação rende 6,17% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente adiciona pouco ao retorno total.

Se aplicados R$ 10 mil por mês, o rendimento acumulado seria de aproximadamente R$ 3.357,45 mil no período.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic, título público que acompanha a taxa básica de juros, tem rendimento de 13,25% ao ano, menos o desconto do Imposto de Renda (IR), que varia de 22,5% a 15% sobre os lucros, dependendo do tempo de investimento.

Ao aplicar R$ 10 mil por mês, o rendimento líquido no período seria de aproximadamente R$ 18.389,10.

CDI e CDBs

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) acompanha a Selic e, atualmente, rende perto de 13,15% ao ano. Aplicações como CDBs (Certificados de Depósito Bancário) que pagam 100% do CDI oferecem retornos semelhantes ao Tesouro Selic, mas podem ter liquidez diária ou prazos fixos.

Com R$ 10 mil mensais aplicados em um CDB de 100% do CDI, o rendimento líquido seria próximo de R$ 18.204,07. Se o CDB for de 110% do CDI, o ganho sobe para cerca de R$ 21.130,33 mil.

Qual o investimento mais seguro?

O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país, pois tem a garantia do Governo Federal.

Já os CDBs, dependendo do banco emissor, contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por CPF e instituição.

A poupança, apesar de segura — e por isso, ser uma das escolhas preferidas dos brasileiros—, perde para esses investimentos em termos de rentabilidade, visto que o valor só aumenta no dia do aniversário mensal da aplicação.

E o melhor a longo prazo?

Para quem pensa no longo prazo, o Tesouro Selic e CDBs de prazo maior e taxas superiores a 100% do CDI são boas opções. Já para objetivos acima de cinco anos, considerar investimentos pré-fixados ou atrelados à inflação, como Tesouro IPCA+, pode ser mais vantajoso.

4 dicas para o dinheiro render mais

Evite a poupança

Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende menos que outros investimentos de renda fixa.

Atenção à tributação

O Imposto de Renda sobre aplicações de renda fixa pode reduzir seus rendimentos, principalmente em prazos curtos.

A alíquota varia de 22,5% (para aplicações de até seis meses) a 15% (para investimentos acima de dois anos). Para pagar menos imposto, prefira manter o investimento por mais tempo ou opte por LCIs e LCAs, que são isentas de IR.

Compare rendimentos entre diferentes bancos

Bancos médios e digitais costumam oferecer CDBs, LCIs e LCAs com taxas mais altas do que os grandes bancos.

Enquanto um banco tradicional pode pagar 100% do CDI, instituições menores podem oferecer 110%, 120% ou mais.

Desde que o investimento esteja dentro da cobertura do FGC (até R$ 250 mil por CPF e instituição), essa pode ser uma alternativa mais rentável e segura.

Prefira investimentos com liquidez diária para a reserva de emergência

O dinheiro que pode ser necessário a qualquer momento deve estar em aplicações de liquidez diária, ou seja, que podem ser resgatadas sem perdas a qualquer momento.

Boas opções são o Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e fundos DI com taxa zero. Deixar esse dinheiro na poupança pode representar uma perda de poder de compra ao longo do tempo.

Por que você deve saber disso?

Saber como a Selic impacta investimentos é essencial para evitar perdas e fazer o dinheiro trabalhar a favor do investidor. Com a taxa básica elevada, investimentos de renda fixa oferecem retornos expressivos, permitindo que o patrimônio cresça sem a volatilidade da renda variável.