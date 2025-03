Quanto rende R$ 10.000 por mês com a Selic a 14,25%?

A taxa Selic, ou taxa básica de juros, é um dos principais instrumentos da política monetária brasileira. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com o objetivo de controlar a inflação e regular a atividade econômica. A Selic afeta diretamente o custo do crédito e, principalmente, a rentabilidade dos investimentos.

Quando está em patamares altos, como o atual 14,25% ao ano, as aplicações financeiras tendem a oferecer uma rentabilidade mais atrativa, tornando-se uma excelente oportunidade para quem deseja fazer o dinheiro trabalhar de forma eficiente.

A Selic é ajustada periodicamente pelo Copom, normalmente a cada 45 dias, quando o comitê avalia a situação econômica do país. A decisão do grupo reflete as expectativas de inflação e as necessidades de estímulo ou restrição da economia.

Portanto, entender como ela impacta os investimentos é essencial, principalmente para quem possui uma quantia significativa, como R$ 10.000 mensais, e busca aumentar seus rendimentos.

Quanto rende R$ 10.000 por mês?

Investir R$ 10.000 por mês em diferentes tipos de aplicações financeiras, com a Selic a 14,25%, pode gerar resultados muito diferentes, dependendo da escolha do investidor. Vamos comparar três das opções mais populares: poupança, CDB e Tesouro Selic.

Poupança

A poupança é uma das opções mais tradicionais e amplamente acessíveis para os brasileiros. Ela possui a vantagem da liquidez imediata, ou seja, o dinheiro pode ser retirado a qualquer momento. No entanto, a rentabilidade da poupança está atrelada à taxa Selic, com a fórmula sendo 0,5% ao mês (mais a Taxa Referencial – TR, que está zerada). Com a Selic em 14,25%, a rentabilidade da poupança é de cerca de 6,17% ao ano.

Rentabilidade : 0,5% ao mês (6,17% ao ano);

: 0,5% ao mês (6,17% ao ano); Liquidez : Diária;

: Diária; Tarifas: Não há tarifas associadas

Com R$ 10.000 aplicados na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 50, o que torna esse investimento uma opção mais conservadora, mas com retorno limitado em relação a outras alternativas.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

O CDB é emitido por bancos para captar recursos, e a rentabilidade geralmente está atrelada ao CDI, que segue de perto a Selic. Considerando a Selic a 14,25% ao ano, um CDB de 120% do CDI renderia cerca de 15,8% ao ano. Essa opção pode oferecer uma rentabilidade superior à da poupança, especialmente quando se escolhe CDBs com maior percentual do CDI.

Rentabilidade : 15,8% ao ano (aproximadamente 1,3% ao mês)

: 15,8% ao ano (aproximadamente 1,3% ao mês) Liquidez : Pode variar de acordo com o tipo de CDB (liquidez diária ou prazo fixo)

: Pode variar de acordo com o tipo de CDB (liquidez diária ou prazo fixo) Tarifas: Não há tarifas de administração, mas é importante observar a penalização de rentabilidade caso o resgate seja antecipado.

Com R$ 10.000 mensais investidos em um CDB de 120% do CDI, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 130, gerando um retorno mais atrativo do que a poupança.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma das opções mais seguras de investimento, pois é garantido pelo Governo Federal. A rentabilidade do Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, sendo atualmente de 13,8% ao ano (aproximadamente 1,14% ao mês).

Esse investimento é ideal para quem deseja segurança e flexibilidade, já que o Tesouro Selic oferece liquidez diária, ou seja, o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento, sem prejuízo da rentabilidade, desde que o resgate seja feito após o prazo de compensação do governo.

Rentabilidade : 13,8% ao ano (aproximadamente 1,14% ao mês)

: 13,8% ao ano (aproximadamente 1,14% ao mês) Liquidez : Diária

: Diária Tarifas: Taxa de custódia de 0,25% ao ano, cobrada pela B3

Com R$ 10.000 aplicados no Tesouro Selic, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 114, tornando essa opção uma alternativa segura e com boa rentabilidade, ideal para quem quer flexibilidade e baixo risco.

Outras opções de investimentos

Além das opções de renda fixa existem outras alternativas que podem gerar renda passiva, especialmente para investidores que buscam maior rentabilidade e não se importam em assumir um risco um pouco maior. Algumas dessas opções são:

Fundos Imobiliários (FIIs)

Os Fundos Imobiliários (FIIs) são uma ótima opção para quem deseja obter renda passiva mensal, pois eles distribuem dividendos regularmente provenientes de aluguéis de imóveis. Em um cenário de Selic alta, os FIIs tendem a pagar rendimentos entre 7% e 9% ao ano, dependendo do fundo.

Rentabilidade : 7% a 9% ao ano;

: 7% a 9% ao ano; Liquidez : Diária (na Bolsa de Valores);

: Diária (na Bolsa de Valores); Tarifas: Taxas de administração e performance, que variam de fundo para fundo.

Com R$ 10.000 aplicados em FIIs que oferecem 8% ao ano, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 66.

Ações com dividendos

Investir em ações de empresas consolidadas que pagam dividendos regulares pode ser uma forma de gerar renda passiva. Muitas empresas listadas na B3 distribuem lucros aos acionistas, com dividendos que podem variar entre 4% a 6% ao ano. Embora as ações envolvam um risco maior, elas podem oferecer um retorno interessante, especialmente em um cenário de Selic alta.

Rentabilidade : 4% a 6% ao ano;

: 4% a 6% ao ano; Liquidez : Diária (na Bolsa de Valores);

: Diária (na Bolsa de Valores); Tarifas: Taxas de corretagem (quando comprando e vendendo ações).

Com R$ 10.000 investidos em ações que pagam 5% ao ano de dividendos, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 42.

A partir de qual valor é recomendado investir no Tesouro Selic?

Opção acessível tanto para investidores iniciantes quanto experientes, essa aplicação permite investimentos a partir de valores baixos. É possível começar a investir no Tesouro Selic com aportes a partir de R$ 30, o que o torna uma alternativa acessível para quem quer diversificar seus investimentos sem precisar de grandes quantias iniciais.

No entanto, a partir de R$ 10.000, o rendimento passa a ser mais expressivo, com o investidor aproveitando melhor a rentabilidade oferecida pela Selic e a flexibilidade de resgatar o valor a qualquer momento.

Por que você deve saber disso?

Com a Selic em 14,25%, as opções de investimentos estão mais atrativas para quem deseja obter um retorno significativo sobre o capital. [/grifar]Entender como essa taxa impacta a rentabilidade de investimentos como CDBs, Tesouro Selic e outras alternativas de renda passiva é fundamental para quem busca aumentar seu patrimônio de forma eficiente e segura.[/grifar]

Isso porque saber escolher os investimentos certos pode garantir uma renda estável e ajudar a alcançar objetivos financeiros a longo prazo.

Além disso, esse conhecimento é essencial para tomar decisões informadas e garantir o melhor uso do seu dinheiro, maximizando seus rendimentos e mantendo a segurança financeira.