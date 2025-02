Quanto rende R$ 1.000 por mês com a Selic a 13,25%?

A taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano, é a taxa básica de juros da economia brasileira e serve como referência para diversas aplicações financeiras, especialmente as de renda fixa.

Investir R$ 1.000 mensais pode gerar rendimentos variados, dependendo do produto escolhido. A seguir, analisamos os principais investimentos atrelados ao índice, suas características, rendimentos e liquidez.

Principais investimentos atrelados à Selic

1. Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público federal pós-fixado que acompanha a variação da taxa Selic. É considerado um investimento seguro, com possibilidade de resgates diários, ideal para quem busca rentabilidade próxima à taxa básica de juros. É indicado, principalmente, para reserva de emergência devido à sua segurança e liquidez.

2. Certificados de Depósito Bancário (CDBs)

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Existem CDBs pós-fixados que remuneram um percentual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), taxa que acompanha de perto a Selic. A rentabilidade varia conforme o banco e o percentual do CDI oferecido. CDBs de bancos médios podem pagar até 110% do CDI, resultando em rendimentos superiores.

A liquidez pode ser diária ou no vencimento, dependendo do produto, e a principal vantagem é que os títulos oferecem garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por instituição.

3. Poupança

A caderneta de poupança é uma aplicação tradicional no Brasil, mas sua rentabilidade não costuma ser vantajosa para investimentos a médio e longo prazo. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), resultando em aproximadamente 6,17% ao ano.

A liquidez é diária, com saques disponíveis a qualquer momento, mas rendendo apenas no dia do aniversário mensal da aplicação. É isenta de Imposto de Renda, porém com rendimento inferior a outras opções de renda fixa.

4. Fundos DI

Os Fundos DI investem predominantemente em títulos públicos e acompanham a variação do CDI. Na aplicação são descontadas taxas de administração e impostos. A liquidez é geralmente diária, com resgates disponíveis em D+0 ou D+1 (no mesmo dia ou dia seguinte).

É indicado para investidores que buscam diversificação com baixo risco.

Simulação de rendimento

Considerando um investimento mensal de R$ 1.000 durante 12 meses nas aplicações citadas, os rendimentos aproximados seriam:

Tesouro Selic: Rendimento bruto de R$ 1.267,33; líquido de R$1.213,86 após impostos;

Rendimento bruto de R$ 1.267,33; líquido de R$1.213,86 após impostos; CDB (110% do CDI): Rendimento bruto de R$ 1.336,30; líquido após impostos varia conforme a alíquota;

Rendimento bruto de R$ 1.336,30; líquido após impostos varia conforme a alíquota; Poupança: Rendimento de R $1.030 , 38 após 6 meses; R $1.161 , 36 após 30 meses.

Qual o melhor investimento usando a Selic a longo prazo?

Para investimentos de longo prazo, é crucial considerar o objetivo financeiro, o horizonte de tempo e o perfil de risco. Com a Selic em 13,25%, aplicações como o Tesouro Selic e CDBs de bancos médios que pagam acima de 100% do CDI são atrativas devido à sua rentabilidade e segurança.

No entanto, é importante avaliar as condições específicas de cada produto, como prazos, liquidez e tributação. Diversificar entre diferentes produtos de renda fixa pode ser uma estratégia eficaz para equilibrar rentabilidade e segurança ao longo do tempo.

Qual aplicação é mais indicada para cada perfil de investidor?

Na hora de investir é preciso levar em conta o resultado que se espera alcançar e os riscos que se pretende assumir. Veja qual aplicação se encaixa melhor em cada perfil:

Conservador – Para quem busca segurança e liquidez, o Tesouro Selic é a melhor opção. Ele é garantido pelo governo, tem baixo risco e permite resgates rápidos. CDBs de grandes bancos com liquidez diária também são boas escolhas.

– Para quem busca segurança e liquidez, o Tesouro Selic é a melhor opção. Ele é garantido pelo governo, tem baixo risco e permite resgates rápidos. CDBs de grandes bancos com liquidez diária também são boas escolhas. Moderado – Investidores que podem deixar o dinheiro aplicado por mais tempo podem optar por CDBs de bancos médios, que oferecem rentabilidade superior ao CDI, mas com prazos de resgate mais longos. Fundos DI com baixas taxas de administração também são uma alternativa.

– Investidores que podem deixar o dinheiro aplicado por mais tempo podem optar por CDBs de bancos médios, que oferecem rentabilidade superior ao CDI, mas com prazos de resgate mais longos. Fundos DI com baixas taxas de administração também são uma alternativa. Arrojado – Quem tem um perfil mais agressivo pode diversificar parte do capital entre Tesouro IPCA+ (que protege contra a inflação no longo prazo), LCIs e LCAs (que são isentas de IR) e até ativos de renda variável para buscar retornos mais altos.

Dicas para fazer o patrimônio render mais

Para fazer o patrimônio crescer, é importante seguir algumas dicas:

Compare taxas e rentabilidades – Nem todos os investimentos que seguem a Selic rendem igual. Sempre compare antes de investir. Considere o prazo da aplicação – Se não precisar do dinheiro imediatamente, aplicações com vencimentos mais longos, como CDBs de dois a cinco anos, costumam pagar taxas mais atrativas. Diversifique os investimentos – Além do Tesouro Selic e dos CDBs, incluir ativos que protejam da inflação, como Tesouro IPCA+, pode garantir um rendimento real mais interessante no longo prazo.

Por que você deve saber disso?

Entender o impacto da Selic nos investimentos é essencial para escolher a melhor aplicação conforme o seu perfil de investidor. Como a taxa básica de juros influencia diretamente a rentabilidade da renda fixa, saber onde alocar seus recursos pode aumentar seus ganhos e proteger seu patrimônio da inflação.