Qual o impacto do risco de liquidez nos investimentos?

O risco de liquidez se refere à dificuldade de um investidor vender um ativo ou resgatar um investimento de forma rápida e a um preço justo, caso precise de recursos em um curto prazo. Este está presente em todos os tipos de ativos financeiros, mas sua intensidade varia dependendo da natureza do investimento.

Esse risco é especialmente relevante para aqueles que buscam acessibilidade ao dinheiro investido sem sofrer perdas significativas de valor.

Investimentos em ativos de maior liquidez tendem a ser mais seguros nesse sentido, enquanto ativos de menor liquidez podem ter um impacto maior nas decisões do investidor, especialmente em momentos de necessidade de venda rápida. Conheça mais sobre esse fator e veja como escolher a melhor aplicação para sua vida financeira.

Fatores que influenciam o risco de liquidez

O risco de liquidez está atrelado a fatores, como o tipo de ativo, o volume de negociação e o prazo de vencimento. Investimentos em títulos públicos, por exemplo, geralmente apresentam baixa liquidez se comparados a ações de grandes empresas, que são mais facilmente negociadas no mercado.

A oferta e demanda do ativo também têm grande influência: quanto maior a negociação de um ativo, menor será o risco de liquidez.

Outros fatores que impactam essa questão incluem a solidez do emissor do ativo, como no caso de títulos de empresas com alta classificação de crédito, e o momento econômico, já que crises ou períodos de volatilidade podem reduzir a liquidez de forma generalizada.

Como diferenciar alto e baixo risco de liquidez?

Investimentos com alto risco de liquidez são aqueles que apresentam maior dificuldade em serem convertidos em dinheiro rapidamente ou que, ao serem vendidos, podem gerar perdas expressivas devido à escassez de compradores no mercado. Exemplos incluem imóveis e títulos de empresas pequenas ou com baixo grau de confiabilidade.

Já investimentos com baixo risco de liquidez são mais fáceis de serem vendidos, com grande volume de negociação, sem que o investidor precise aceitar um preço inferior ao que pagou. São exemplos típicos o Tesouro Direto e ações de grandes empresas listadas na bolsa de valores, que possuem grande volume de transações diárias.

Como mitigar o risco de liquidez?

A mitigação do risco de liquidez pode ser realizada de várias maneiras, dependendo das necessidades e do perfil do investidor. Uma das estratégias mais comuns é diversificar a carteira, equilibrando ativos.

Isso permite ao investidor ter acesso rápido ao dinheiro em caso de necessidade, enquanto ainda consegue buscar maiores retornos em ativos menos líquidos.

Além disso, é importante manter uma parte da reserva financeira em instrumentos líquidos, como fundos DI ou contas de poupança para situações emergenciais. A diversificação, aliada ao monitoramento contínuo dos ativos e ao entendimento da sua liquidez, é uma maneira eficaz de reduzir o impacto desse risco na carteira de investimentos.

Qual a aplicação com menor risco de liquidez?

O Tesouro Selic é considerado uma das alternativas mais líquidas no Brasil, já que o investidor pode resgatar o dinheiro a qualquer momento com um impacto mínimo em sua rentabilidade.

Outros exemplos são as contas de depósito à vista e fundos de investimento com boa diversificação e ativos líquidos. Essas opções são atraentes para investidores que buscam combinar segurança e fácil acesso ao capital.

Qual o impacto do risco de liquidez nos investimentos?

O impacto do risco de liquidez pode ser significativo, dependendo do perfil do investidor e do seu objetivo financeiro. Quando o risco é alto, o investidor pode ser forçado a vender um ativo a um preço abaixo do esperado, o que pode gerar perdas consideráveis.

Em contrapartida, investimentos com baixa liquidez, embora mais seguros em termos de preservação do valor, podem dificultar o acesso rápido ao capital em momentos de necessidade, comprometendo a flexibilidade financeira.

Assim, o risco de liquidez afeta tanto a rentabilidade, quanto a segurança de uma carteira de investimentos, especialmente em cenários de urgência financeira. Por isso, é importante balancear as opções de acordo com o seu perfil de investidor e objetivos a curto, médio e longo prazo.

Desvantagens de operar com risco de liquidez muito baixo

Como visto, investimentos com baixa liquidez geralmente exigem um período mais longo para que o investidor realize o retorno esperado, o que pode ser um obstáculo para quem precisa de acesso rápido aos recursos.

Outro ponto é que, durante crises econômicas, a baixa liquidez pode amplificar o risco de perda, caso o investidor precise se desfazer de ativos rapidamente e não encontre compradores a preços justos.

Por que você deve saber disso?

Ao conhecer a liquidez dos seus ativos, o investidor pode planejar melhor suas necessidades de acesso ao capital e equilibrar os riscos de seus investimentos, garantindo maior segurança e rentabilidade. A liquidez não deve ser negligenciada, principalmente em períodos de incertezas econômicas, onde a capacidade de resgatar dinheiro sem perdas pode ser decisiva para a preservação do patrimônio.