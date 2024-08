Bolsa ainda está barata; veja 10 ações para investir agora

Na semana passada, o Ibovespa registrou uma nova máxima histórica. O índice superou os 134.197,72 pontos registrados em dezembro de 2023 e encerrou o pregão da última segunda-feira (19) nos 135.778 mil pontos.

A alta foi bastante comemorada pelos investidores e ajudou o Ibovespa que reverteu a queda de 4% no ano para uma alta de 1%.

Mas apesar de ter superado a máxima histórica, a bolsa brasileira continua barata. Segundo o CEO da Empiricus, Felipe Miranda, levando em consideração a inflação e o dólar, o patamar do Ibovespa está defasado.

Na visão do analista, “deveríamos estar flertando com os 180 mil pontos”.

Ou seja, dos 135 mil pontos até o patamar justo nas estimativas de Miranda, o investidor ainda pode aproveitar boas oportunidades para investir em algumas das melhores ações da Bolsa pagando pouco.

Mas até quando as ações brasileiras vão continuar baratas assim?

Durante o programa “Onde Investir em Agosto”, a analista da Empiricus, Larissa Quaresma, apontou que há 3 questões que podem estar “segurando” os preços das ações.

Ela ainda fez o seguinte alerta: o investidor deveria se posicionar antes que elas sejam resolvidas.

Por que esse pode ser o melhor momento para se posicionar na Bolsa?

Segundo a analista, neste momento há 3 grandes questões que precisam ser resolvidas para que os ativos de risco voltem a andar no Brasil.

A primeira delas é o corte de juros nos Estados Unidos. Segundo Larissa, ao longo do mês de julho, os indicadores americanos deram importantes sinais de desinflação:

Desaceleração econômica;

Queda no número de vagas de emprego; e

Inflação arrefecendo.

Todos esses fatores criam as condições necessárias para que o Fed realize um corte de juros. A expectativa é de que a flexibilização aconteça em setembro, mas não há garantias quanto a isto, segundo a analista.

Um segundo ponto é a normalização da questão fiscal no Brasil. Segundo a analista, o corte de R$ 15 bilhões nas despesas de 2024 trouxe um alívio para os mercados.

Contudo, a medida ainda é insuficiente para cumprir a meta de déficit fiscal zero neste ano. Por isso, Larissa acredita que o governo deve anunciar um novo contingenciamento e aprovar o orçamento de 2025 ainda em 2024, o que pode fazer com que os investidores se sintam confortáveis para voltar a investir nos ativos de risco brasileiros.

Por fim, a sucessão da presidência do Banco Central também gera incertezas no mercado. Sobre este ponto, a analista avalia que, “só vamos ter uma segurança maior da independência e da tecnicidade do próximo presidente do Banco Central quando ele estiver de fato no comando”.

Assim, Larissa Quaresma acredita que estamos em um momento crítico. Por outro lado, ela ressalta que, “quando a incerteza está elevada, os ativos tendem a ficar baratos e é hora de se posicionar.”

Ou seja, embora muitos olhem para os ativos de risco e só consigam enxergar os números negativos, a verdade é que este é também o melhor momento para entrar na bolsa. Isso porque você pode comprar algumas das melhores ações do Ibovespa com “desconto”.

Na visão da analista da Empiricus, existem 10 oportunidades para o investidor aproveitar neste momento.

Antes que o Ibovespa chegue nos 180 mil: veja 10 ações para comprar agora

Larissa explica que, apesar das incertezas que rondam os ativos de risco brasileiros neste momento, o investidor não deveria esperar para entrar na bolsa, pois “quando esses fatores de dúvida forem sendo resolvidos, não dá tempo de se posicionar.”

Por esse motivo ela recomenda que os investidores se posicionem o quanto antes. Neste sentido, Larissa aponta 10 ações que estão baratas e que, além disso, contam com “sólido histórico de execução” e baixa alavancagem (endividamento).

Durante o programa "Onde Investir em Agosto"

Para conhecer as recomendações

