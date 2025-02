O que são covered bonds e como eles se comparam com LCI e LCA?

Os covered bonds são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e lastreados em ativos de alta qualidade, como empréstimos imobiliários. Essa estrutura confere uma dupla garantia ao investidor: além da obrigação do banco emissor de honrar os pagamentos, há uma carteira de ativos vinculada ao título que serve como proteção adicional em caso de inadimplência.

Apesar de serem amplamente utilizados na Europa, os covered bonds ainda não têm um mercado consolidado no Brasil. No entanto, eles podem ser comparados a outros produtos de renda fixa, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), que também contam com garantia e isenção de imposto de renda para pessoas físicas.

Como funcionam os covered bonds?

Os covered bonds funcionam como um título de dívida emitido por bancos, que captam recursos no mercado para financiar operações, principalmente no setor imobiliário. O diferencial desse modelo é a existência de uma dupla garantia:

Compromisso do banco emissor: o banco tem a obrigação de pagar os investidores, mesmo que haja problemas com os ativos usados como garantia. Carteira de ativos segregada: existe um grupo de empréstimos imobiliários ou outros ativos de alta qualidade que servem como garantia adicional. Se o banco não conseguir pagar os investidores, esses ativos podem ser usados para cobrir os pagamentos.

Essa estrutura reduz o risco de crédito para o investidor, tornando os covered bonds uma opção segura dentro da renda fixa.

Quais as vantagens dos covered bonds?

Os covered bonds são considerados investimentos de baixo risco, pois oferecem uma camada extra de proteção ao investidor. Entre as principais vantagens, destacam-se:

Segurança : a garantia dupla reduz a possibilidade de calote.

: a garantia dupla reduz a possibilidade de calote. Baixa volatilidade : assim como LCIs e LCAs, esses títulos seguem a lógica da renda fixa e não sofrem grandes oscilações.

: assim como LCIs e LCAs, esses títulos seguem a lógica da renda fixa e não sofrem grandes oscilações. Rendimento atrativo: normalmente, oferecem retornos superiores a títulos públicos de países estáveis, pois carregam um pequeno risco de crédito.

Como os covered bonds se comparam com LCI e LCA?

Embora tenham características semelhantes às LCIs e LCAs, os covered bonds possuem diferenças importantes. Enquanto as LCI e LCA são isentas de imposto de renda para pessoas físicas e contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250 mil por CPF e instituição, os covered bonds não possuem essa proteção.

A principal segurança dos covered bonds vem da carteira de ativos que lastreia os títulos, enquanto nas LCIs e LCAs, o risco fica mais concentrado na solidez do banco emissor e na proteção do FGC.

Outra diferença importante é que os covered bonds podem ter prazos mais longos, sendo uma opção interessante para investidores que buscam retornos previsíveis em horizontes de médio e longo prazo.

No Brasil, as LCIs e LCAs são mais acessíveis e conhecidas pelos investidores, enquanto os covered bonds ainda são pouco explorados.

Quais são os riscos dos covered bonds?

Apesar de serem considerados seguros, os covered bonds não estão isentos de riscos. Os principais são:

Risco de crédito do banco emissor : embora exista a carteira de ativos segregada, uma grande crise pode impactar a instituição financeira e comprometer os pagamentos.

: embora exista a carteira de ativos segregada, uma grande crise pode impactar a instituição financeira e comprometer os pagamentos. Baixa liquidez no Brasil : como esse mercado ainda não está consolidado no país, pode ser difícil negociar esses títulos antes do vencimento.

: como esse mercado ainda não está consolidado no país, pode ser difícil negociar esses títulos antes do vencimento. Variação cambial: muitos covered bonds são emitidos em moedas estrangeiras, o que pode trazer oscilações no valor para investidores brasileiros.

C overed bonds são uma boa opção?

Para investidores brasileiros, as LCIs e LCAs ainda são as opções mais acessíveis, devido à isenção de imposto de renda e à garantia do FGC. No entanto, os covered bonds podem se tornar uma alternativa viável caso o mercado brasileiro desenvolva mais essa modalidade, especialmente para quem busca diversificação na renda fixa com segurança adicional.

Antes de investir, é fundamental avaliar a solidez do banco emissor e entender as condições do título, como prazos, rentabilidade e liquidez.