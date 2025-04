O que são COEs (Certificados de Operações Estruturadas) e como funcionam

Os Certificados de Operações Estruturadas (COEs) têm ganhado popularidade no Brasil desde a sua introdução em 2010, principalmente após 2016, quando começaram a atrair mais atenção no mercado financeiro. Esses investimentos combinam elementos de renda fixa e renda variável, oferecendo ao investidor a possibilidade de diversificar sua carteira com um único produto. Mas como eles realmente funcionam e o que torna essa opção interessante? A seguir, confira em detalhes como os COEs funcionam, suas vantagens e desvantagens.

O que são COEs?

Os COEs são instrumentos financeiros híbridos que unem características de renda fixa e renda variável. Essencialmente, eles são uma versão brasileira das chamadas Notas Estruturadas, amplamente conhecidas nos Estados Unidos e na Europa. A proposta desse tipo de investimento é combinar segurança e risco de forma estratégica, permitindo que o investidor se exponha a diferentes mercados e ativos, como ações, commodities ou moedas, por exemplo.

Com esse formato, os COEs possibilitam que o investidor tenha acesso a uma ampla gama de ativos sem precisar se expor totalmente a um único tipo de investimento, balanceando risco e retorno.

Como Funcionam os COEs

Os COEs são estruturados com base em uma combinação de ativos de renda fixa e ativos de renda variável, criando uma exposição a diversos cenários de mercado. O investidor escolhe entre diferentes tipos de COEs, que podem incluir capital garantido ou proteção parcial.

Tipos de COEs

COE de capital garantido: este tipo de COE oferece uma proteção total do valor investido. O investidor recebe de volta o valor inicial ao final do prazo, independentemente do desempenho da parte variável do investimento. Isso garante que o capital não seja perdido, mesmo que os ativos de renda variável não apresentem lucros.

COE com proteção parcial: nesse modelo, uma parte do capital é garantida, mas o restante está sujeito aos riscos do mercado. Embora haja uma proteção parcial, o investidor precisa estar ciente de que parte do valor aplicado pode ser afetada pelas flutuações dos ativos financeiros.

A escolha entre um COE de capital garantido ou com proteção parcial depende do perfil de risco e dos objetivos do investidor.

Estrutura do Investimento

Cada COE possui uma estrutura específica, com uma "tese" (o ativo ou índice que será explorado) e a forma como esse ativo será exposto ao mercado. O investidor sabe exatamente, desde o início, quais são os possíveis cenários de ganhos e perdas, o que permite um planejamento mais preciso e transparente do investimento.

Essa estrutura bem definida oferece ao investidor maior controle sobre o que esperar do investimento, mesmo em mercados voláteis.

Vantagens e Desvantagens dos COEs

Vantagens:

Os COEs oferecem uma série de vantagens, entre as quais se destacam a diversificação de portfólio, o potencial de retornos atrativos e a proteção de capital em certos casos. Além disso, a transparência sobre os cenários de ganhos e perdas torna o produto mais acessível e compreensível.

Desvantagens:

Uma das principais desvantagens dos COEs é a sua complexidade, que pode dificultar a compreensão para investidores iniciantes. A falta de familiaridade com a estrutura desses produtos pode ser um obstáculo para quem não tem experiência no mercado financeiro.

Apesar das vantagens, os COEs exigem um conhecimento mais profundo dos mecanismos de risco e retorno, especialmente para quem está começando a investir.

Como investir em COEs

Investir em COEs exige escolher uma instituição financeira que ofereça esse tipo de produto e verificar se o investimento está registrado na Cetip, o que garante segurança e transparência. Além disso, é essencial que o investidor compreenda bem a estrutura do COE, os ativos envolvidos e os riscos associados antes de fazer qualquer aplicação.

Compreender a estrutura e os cenários possíveis é crucial para aproveitar os benefícios dos COEs e minimizar os riscos envolvidos.

Em um mercado financeiro em constante mudança, os COEs surgem como uma alternativa interessante para quem deseja diversificar suas opções de investimento, equilibrando riscos e potenciais ganhos. Porém, como qualquer outro investimento, é fundamental entender seus detalhes antes de se comprometer.