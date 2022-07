Juros Sobre Capital Próprio: saiba como funciona esse provento

Juros sobre capital próprio é uma das formas de receber proventos através das ações disponíveis na bolsa de valores brasileira.

Portanto, é muito importante saber como funcionam os juros sobre capital próprio para poder investir em ações e ganhar mais do que na poupança.

O que é Juros sobre Capital Próprio?

Juros sobre capital próprio (JCP) são um tipo de provento que é distribuído aos acionistas pelas companhias. Assim como os dividendos, os JCP são uma forma de distribuir seus lucros aos seus acionistas ao longo de seu exercício.

Além disso, é importante notar que esse tipo de provento é uma invenção brasileira, funcionando como juros que a empresa deve aos sócios por emprestarem capital.

De fato, a maioria das empresas precisa de recursos para conseguir manter suas operações e crescer no início. O JCP seria, portanto, uma recompensação pelo empréstimo.

As empresas brasileiras devem distribuir pelo menos 25% de seu lucro líquido para seus acionistas em cada exercício social (caso não definam uma porcentagem diferente). Dessa forma, o JCP pode ser uma forma de distribuição alternativa aos dividendos.

Portanto, é fundamental para todo investidor entender o significado de juros sob capital próprio e sua importância para remunerar o acionista, pois o JSCP faz parte do dia a dia de quem investe na bolsa de valores.

Qual a diferença entre Juros sobre Capital Próprio e Dividendos?

Mas afinal, qual a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio? Muitos investidores não entendem isso e se perguntam essa questão.

Em primeiro lugar, a grande diferença entre esses dois tipos de proventos é o imposto que incide sobre eles.

Os dividendos, por um lado, não possuem nenhum imposto no Brasil. Por outro lado, a tributação do JSCP é de 15% de imposto de renda na fonte.

Apesar do juros sobre capital próprio parecer desvantajoso, eles são benéficos. Esses proventos fazem com que, contabilmente, as empresas paguem menos impostos.

Ou seja: essa é uma forma que os investidores têm de receber mais proventos de suas empresas.

Como é a tributação dos Juros sobre Capital Próprio?

Como já foi observado anteriormente, a tributação dos juros sobre capital próprio consiste em 15% de imposto de renda retido na fonte.

Ou seja: o investidor não precisa se preocupar em pagar esses impostos, pois eles são retidos de maneira imediata. Essa é uma ótima notícia para os investidores de renda variável, que não precisarão se preocupar na hora de declarar IR.

Por outro lado, as companhias que optam por distribuir seus proventos através de JSCP possuem uma redução de sua carga tributária, pois são consideradas despesas financeiras.

Sendo assim, as empresas que possuem o regime de lucro real pagam menos impostos quando fazem essa distribuição ao invés de optar pelos dividendos.

Estima-se que seja possível reduzir em até 34% de impostos sobre o valor distribuído como JCP.

Como declarar juros sobre capital próprio?

De fato, todo investidor deve declarar juros sobre capital próprio na sua declaração de imposto de renda.

Portanto, na declaração anual o investidor deve informar à Receita Federal quais foram os JSCP que recebeu no ano anterior através do Imposto de Renda.

O investidor deve ir na seção “Informar Rendimento Exclusivo” e adicionar detalhes de seus proventos, como valor recebido, qual a empresa que pagou e outros.

Por fim, o investidor não precisa emitir DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), pois os 15% de IR ficam retidos na fonte.

Como receber Juros sobre Capital Próprio?

De fato: depois de entender como funcionam os juros sobre capital próprio, é importante saber como receber esse tipo de provento.

Para receber JSCP, uma pessoa deve ser investidora em uma empresa. Assim, quando a empresa distribuir seus proventos, pode fazer isso através dessa modalidade de provento.

Portanto, para receber juros sobre capital próprio, basta investir em ações disponíveis na bolsa de valores. Quando essas companhias forem distribuir seus lucros, pagarão dividendos e JSCP aos investidores.

No entanto, o investidor não deve escolher seus investimentos pensando apenas nos proventos: ele deve buscar uma análise considerando vários fatores para saber como escolher uma ação.

