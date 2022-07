Fundos offshore: o que são e quais são os seus benefícios

Fundos offshore são um tipo de fundo que permite ao seu gestor uma série de benefícios tributários interessantes.

Sendo assim, aqueles que querem aprender a investir corretamente devem conhecer um pouco mais sobre os fundos offshore e suas características.

O que são fundos offshore?

Fundos offshore são um tipo de fundo de investimento cuja sede fica localizada formalmente no exterior. Entretanto, o gestor desse fundo pode morar no Brasil e cuidar de seus investimentos diretamente de seu país.

Além disso, esse tipo de investimento permite que o investidor tenha acesso a alguns ativos que se encontram no exterior, seja renda fixa, renda variável ou até mesmo fundos de investimentos.

De fato, esse é um tipo de fundo que muitas pessoas negligenciam, mas que pode dar acesso a diversos ativos e pode ter benefícios tributários dependendo do caso.

Sendo assim, é fundamental entender o que são fundos offshore e como eles funcionam para verificar se são uma boa opção ou não, dependendo do contexto.

Para que servem os fundos offshore?

As vantagens dos fundos offshore podem ser bem interessantes para alguns investidores que sentem-se limitados apenas aos ativos disponíveis no Brasil.

Em primeiro lugar, esse tipo de fundo dá a possibilidade de aplicar o capital no exterior de uma forma muito mais rápida e prática.

Isso faz com que o investidor consiga diversificar sua carteira, fugindo de ter apenas ativos atrelados ao real. Dessa forma, ele estará diversificado em moeda forte.

Além disso, há uma vantagem de conseguir financiamentos e empréstimos em taxas mais interessantes.

Isso porque essas empresas costumam ficar em países com situações mais estáveis do que o Brasil, que possui o CDI e a taxa Selic relativamente altos historicamente.

Outra vantagem é que o processo sucessório torna-se muito mais simples, pois é possível montar toda uma estrutura para facilitar esse procedimento.

Por fim, os impostos nesses países costumam ser menores do que no Brasil, o que torna os ganhos com os investimentos mais consistentes.

Quais são os tipos de fundos offshore?

Existem três tipos de fundos offshore principais, e eles se diferenciam de acordo com a classe de ativos em que investem.

Primeiramente, há o fundo offshore de renda fixa, que investe apenas em títulos de renda fixa. Eles podem ser de natureza pública ou privada, no entanto, o que confere variedade de opções.

Em segundo lugar, há o fundo offshore de renda variável, que permite que o investidor compre ações e fundos localizados no exterior, dando muito mais opções do que os investimentos no Brasil.

Por fim, há o fundo offshore misto, que pode ter em sua estrutura tanto ativos de renda fixa quanto de renda variável. Ele dá mais flexibilidade para a alocação de capital.

Quais são as taxas dos fundos offshore?

Existe um ponto que pode ser desvantajoso quando se fala nesse tipo de fundo: as taxas dos fundos offshore podem ser muito elevadas para alguns.

Naturalmente, todos os valores dependerão do país em que se pretende montar a offshore. No entanto, em muitos locais existem valores mínimos que costumam não ser baixos.

Sendo assim, esses fundos ficam restritos a uma porção mais rica da população que pode fazer um investimento inicial mais elevado para colher seus benefícios.

Além disso, esse tipo de investimento não é como os ativos localizados no Brasil que possuem garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Por fim, esses fundos possuem elevadas taxas de administração, além de poderem possuir também taxa de performance. Tudo isso contribui para a corrosão da rentabilidade ao longo do tempo.

Qual a diferença entre fundo offshore e fundo de investimento no exterior?

O fundo de investimento no exterior é uma outra forma de se expor a ativos fora do Brasil, mas de uma forma diferente daquela possível no fundo offshore.

O fundo de investimento no exterior, primeiramente, tem a diferença de estar localizado no Brasil. Enquanto isso, o offshore localiza-se fora do Brasil.

Além disso, o fundo de investimento internacional segue sua própria estratégia de seleção de ativos, escolhida por um gestor de mercado. O offshore permite que o próprio investidor faça a seleção dos ativos.

Vale notar que os dois tipos de fundos possuem classificações diferentes conforme a classe de ativos que possuem em sua carteira, podendo ser de renda fixa e variável.

Entretanto, no caso do offshore, há o fundo misto. E no caso do fundo de investimento no exterior, há o fundo cambial, que investe principalmente em moedas estrangeiras.

