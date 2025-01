Desdobramento de ações: o que é e como funciona?

O desdobramento de ações, também conhecido como split, é uma prática comum no mercado financeiro e tem como objetivo aumentar a quantidade de ações em circulação, tornando-as mais acessíveis aos investidores. Embora o número de ações aumente, o valor total investido permanece o mesmo. Entenda como essa operação funciona, seus benefícios e como ela pode impactar o mercado e os investidores.

O que é o desdobramento de ações

O desdobramento de ações ocorre quando uma empresa decide dividir suas ações em várias unidades, mantendo o mesmo valor de mercado. Essa operação não altera o patrimônio dos acionistas, mas reduz o preço unitário das ações, tornando-as mais atrativas para novos investidores.

Exemplo prático: Uma ação que valia R$ 100 é desdobrada na proporção de 1 para 2. Agora, o investidor possui 2 ações de R$ 50 cada, totalizando os mesmos R$ 100 investidos.

O principal objetivo do desdobramento é aumentar a liquidez das ações, facilitando negociações na bolsa de valores.

Como funciona o desdobramento

No desdobramento, a empresa define uma proporção para a divisão, como 1 para 2 (cada ação vira duas) ou 1 para 3 (cada ação vira três). Após a aprovação pela assembleia de acionistas, a nova quantidade de ações passa a ser refletida na conta dos investidores automaticamente.

Dica prática: Verifique o fato relevante divulgado pela empresa para entender a proporção e a data efetiva do desdobramento.

Vantagens do desdobramento de ações

1. Aumento da liquidez

Com ações mais acessíveis, o volume de negociações tende a aumentar, beneficiando tanto a empresa quanto os investidores.

2. Maior acessibilidade para novos investidores

Com preços unitários mais baixos, o desdobramento facilita o acesso de pequenos investidores ao mercado.

3. Impacto psicológico positivo

A redução no preço por ação pode atrair mais interesse, mesmo que o valor total do investimento permaneça o mesmo.

Dica prática: Monitore o desempenho das ações após o desdobramento, pois ele pode aumentar a volatilidade no curto prazo.

Exemplos de desdobramento

Apple (AAPL) : Em 2020, a gigante da tecnologia realizou um desdobramento na proporção de 1 para 4, reduzindo o preço de suas ações de cerca de US$ 400 para US$ 100 por unidade.

: Em 2020, a gigante da tecnologia realizou um desdobramento na proporção de 1 para 4, reduzindo o preço de suas ações de cerca de US$ 400 para US$ 100 por unidade. Magazine Luiza (MGLU3): No Brasil, a empresa realizou diversos desdobramentos para atrair mais investidores e aumentar a liquidez de suas ações.

O que muda para o investidor?

Para o investidor, o desdobramento não altera o valor total do investimento nem sua participação na empresa. O patrimônio permanece o mesmo, mas o número de ações aumenta e o preço unitário diminui.

Dica prática: Atualize suas anotações sobre o preço médio de compra para facilitar o controle do seu portfólio após o desdobramento.

Diferença entre desdobramento e grupamento

O grupamento de ações, ou reverse split, é o oposto do desdobramento. Nesse caso, as ações são agrupadas, reduzindo a quantidade em circulação e aumentando o preço unitário. O grupamento é comum em empresas que buscam evitar que suas ações sejam negociadas a valores muito baixos.

Dica prática: Esteja atento às comunicações da empresa para identificar qual operação está sendo realizada.

Conclusão

O desdobramento de ações é uma estratégia utilizada pelas empresas para aumentar a liquidez e tornar suas ações mais acessíveis aos investidores. Para o investidor, é importante entender que a operação não altera o valor total do investimento, mas pode influenciar a percepção do mercado e atrair novos participantes. Ao monitorar essas mudanças e acompanhar as comunicações das empresas, você estará mais preparado para aproveitar as oportunidades no mercado de ações.