Com a chegada de 2025, muitos contribuintes começam a se preocupar com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para facilitar o acesso às informações, diversas prefeituras oferecem a consulta do IPTU pelo CPF, permitindo que os moradores verifiquem o valor a ser pago e outras informações essenciais de maneira rápida e digital. Confira o passo a passo para realizar a consulta de forma segura.

O que é o IPTU e como funciona?

O IPTU é um imposto cobrado anualmente pelos municípios sobre a propriedade de imóveis urbanos, como casas, apartamentos e terrenos. O valor é calculado com base no valor venal do imóvel, que considera a localização, tamanho e características do imóvel. Em algumas cidades, o pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, com descontos oferecidos para quem opta por quitar a dívida antecipadamente.

Como consultar o IPTU 2025 pelo CPF?

Consultar o IPTU 2025 pelo CPF é simples e pode ser feito diretamente no site oficial da prefeitura da sua cidade. O procedimento básico segue as etapas abaixo:

Primeiro, acesse o site da prefeitura e localize a seção dedicada ao IPTU ou aos "tributos municipais". Em algumas cidades, como São Paulo, há uma página específica para o IPTU 2025.

Após acessar a página, você encontrará um campo de consulta onde deverá informar o seu CPF.

Alguns municípios solicitam também o endereço do imóvel ou o número de inscrição imobiliária, mas em muitas plataformas, esses dados podem ser recuperados automaticamente, utilizando apenas o CPF.

Uma vez preenchidas as informações, o sistema exibirá o valor devido, as datas de vencimento e outras informações úteis, como opções de pagamento. Lembre-se de usar sempre o site oficial da prefeitura para garantir a segurança dos seus dados pessoais.

Cuidados com golpes na consulta do IPTU

Embora a consulta digital seja prática, é fundamental ter atenção para não cair em golpes. Muitos sites fraudulentos tentam se passar por plataformas oficiais, oferecendo "consultas rápidas" e até mesmo solicitando dados pessoais sensíveis. Para evitar problemas, verifique sempre a URL do site e desconfie de plataformas que solicitam informações não relacionadas ao pagamento do imposto, como senhas bancárias ou dados financeiros.

A única forma segura de consultar o IPTU é por meio do site oficial da prefeitura. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, sempre busque orientação diretamente com o órgão público responsável pelo IPTU na sua cidade.

O que acontece se não pagar o IPTU?

O não pagamento do IPTU pode gerar uma série de consequências, desde multas e juros por atraso até o parcelamento da dívida, com custos adicionais. Além disso, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do município, o que pode resultar em cobranças judiciais e, em casos extremos, na penhora do imóvel. Por isso, é importante realizar o pagamento dentro do prazo para evitar complicações legais e financeiras.