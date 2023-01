Afinal, quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil? Muitos querem saber quem são essas pessoas e o que fizeram para chegarem na posição em que estão.

Essas mulheres têm sua atividade empreendedora em diversas áreas da economia, como o setor financeiro, agropecuário, de serviços e muito mais.

Saber como essas mulheres ganharam dinheiro pode ajudar a entender como se constrói riqueza e ajudar no planejamento financeiro para o longo prazo.

Por isso, leia a lista completa abaixo e veja quais são as 10 mulheres mais ricas do Brasil e detalhes importantes de suas vidas.

Quais são as 10 mulheres mais ricas do Brasil?

Segundo dados recentes da Forbes, as 10 mulheres mais ricas do Brasil na atualidade estão presentes na lista abaixo:

Vicky Sarfati Safra; Maria Helena Moraes Scripilliti; Ana Lucia de Matos Barreto Villela; Dulce Pugliese de Godoy Bueno; Leila Mejdalani Pereira; Lucia Borges Maggi; Marli Maggi Pissollo; Neide Helena de Moraes; Camilla de Godoy Bueno Grossi; Maria Consuelo Leão Dias Branco.

A totalidade das mulheres nesta lista possui participação acionária em grandes empresas – todas na casa dos bilhões de reais.

Isso mostra a importância do investimento em ações e outros ativos de renda variável para a construção de riqueza no longo prazo.

10. Maria Consuelo Leão Dias Branco

Maria Consuelo Leão Dias Branco é o nome da viúva do dono da empresa alimentícia M. Dias Branco: Francisco Ivens de Sá Dias Branco.

Atualmente, Maria Consuelo é a maior acionista do grupo, que possui capital aberto na bolsa de valores e possui ticker de negociação MDIA3.

A empresa ainda possui o controle majoritário feito pela família Dias Branco, que, além de ter ações da empresa em seu patrimônio, também possui vários imóveis no estado do Ceará.

Sua fortuna é avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.

9. Camilla de Godoy Bueno Grossi

Camila de Godoy Bueno Grossi atua no grupo Dasa, grupo com foco empresarial no ramo de diagnósticos médicos. Ela está entre os acionistas majoritários juntamente com seu meio-irmão Pedro de Godoy Bueno.

A fortuna da empresária é avaliada em cerca de R$ 5 bilhões, fruto de sua participação acionária neste grupo da área da saúde.

8. Neide Helena de Moraes

Neide Helena de Moraes é empresária e neta de José Ermírio de Moraes, criador do grupo Votorantim. A maior parte de sua fortuna é proveniente de sua participação de 8% no grupo criado por seu avô.

A Votorantim é uma empresa com mais de 90 anos de história e que atua em diversos países do mundo, com empresas nos segmentos de infraestrutura, commodities, finanças e mais.

O seu patrimônio é de cerca de cerca de R$ 6 bilhões.

7. Marli Maggi Pisollo

Marli Maggi Pisollo está entre as responsáveis pelo grupo Amaggi, criado por Lucia Maggi (também nesta lista), sua mãe, e André Maggi, seu pai.

A empresa atua em diversas frentes, mas suas operações de destaque estão no setor energético e de produção e comercialização de grãos.

Sua família também tem participação política bastante ativa, com membros ocupando posições políticas importantes.

Sua fortuna está avaliada em cerca de R$ 6 bilhões.

6. Lucia Maggi

Lucia Maggi e seu marido André Maggi criaram juntos o grupo Amaggi no ano de 1977, que possui destaque em vários setores da economia.

Com o crescimento do grupo Amaggi, as pessoas com participação acionária na empresa viram o crescimento do seu patrimônio por conta da rentabilidade que a empresa trouxe.

O patrimônio da empreendedora é avaliado em cerca de R$ 6,9 bilhões.

5. Leila Pereira

Leila Pereira é uma das controladoras do grupo Crefisa, voltada para a concessão de crédito pessoal, juntamente com seu marido José Roberto Lamacchia.

O casal também atua em outras frentes, como no ramo universitário (são donos da Faculdade das Américas, a FAM) e investem no futebol brasileiro (a empreendedora é atual presidente do Palmeiras).

4. Ana Lucia de Matos Barreto Villela

Ana Lucia de Matos Barreto Villela é a bisneta do fundador do banco Itaú, sendo sócia do banco desde os 8 anos, em 1982, quando seus pais faleceram em um acidente de avião.

Ana Lucia é fundadora do Instituto Alana, uma fundação que tem como objetivo a proteção da infância e diversos outros escopos de atuação.

Além disso, a empresária possui participação acionária na Itaúsa (outra companhia aberta na bolsa de valores) e na Duratex. Seu patrimônio é avaliado em cerca de R$ 8 bilhões.

3. Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Dulce Pugliese de Godoy Bueno é uma das cofundadoras da companhia Amil, voltada para o setor de saúde. Ela fundou a companhia com Edson Bueno, seu ex-marido.

Atualmente, Dulce Pugliese tem um patrimônio de cerca de R$ 8 bilhões.

2. Maria Helena Moraes Scripilliti

Maria Helena Moraes Scripilliti é coproprietária da multinacional Votorantim, uma empresa que atua em diversos segmentos em 23 países diferentes.

O grupo Votorantim possui um escopo de atuação muito amplo e já atua em escala global, mostrando sua relevância para o mercado externo.

Sendo assim, seu patrimônio é de cerca de R$ 20 bilhões de reais.

1. Vicky Sarfati Safra

Em primeiro lugar na lista está Vicky Sarfati Safra, a viúva do banqueiro Joseph Safra, que faleceu no ano de 2020. Nascida na Grécia, mudou-se para o Brasil com sua família durante a infância.

Vicky Safra herdou cerca de metade do patrimônio de seu falecido marido, o que a tornou a mulher mais rica do Brasil. Joseph Safra, por sua vez, já foi por muitos anos o banqueiro mais rico do mundo e a pessoa mais rica do Brasil.

Quando alguém tiver a dúvida sobre quem é a mulher mais rica do Brasil, basta avaliar a fortuna de Vicky Safra, que é de cerca de R$37 bilhões.

Além de sua posição acionária no banco, ela cuida da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, voltada para o patrocínio de atividades artísticas, educacionais, na área da saúde e outras.

