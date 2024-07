Criptomoeda meme de Kamala Harris dispara mais de 100% após desistência de Joe Biden

A criptomoeda meme Kamala Horris é um dos destaques do mercado cripto nesta segunda-feira, 22, acumulando uma valorização de mais de 100% nas últimas 24 horas. O ativo disparou principalmente após o anúncio do presidente Joe Biden sobre sua desistência da candidatura à reeleição nas eleições dos Estados Unidos neste ano.

Com a desistência de Biden, a oficialização da vice-presidente Kamala Harris como candidata no pleito é quase certa. A política reuniu apoios de diversas figuras importantes do Partido Democrata, incluindo o próprio presidente dos EUA e o ex-presidente Bill Clinton, além de líderes no Congresso e governadores que eram citados como possíveis adversários de Harris.

O fortalecimento do nome da vice-presidente para liderar a chapa do partido resultou na atração de investimentos para a criptomoeda meme. No acumulado dos últimos sete dias, a valorização da Kamala Horris é ainda maior, na casa dos 230%, segundo dados da plataforma CoinGecko.

A criação de memecoins, como esses ativos são conhecidos, ligadas a figuras importantes na próxima eleição presidencial dos Estados Unidos se tornou uma tendência no mercado ao longo de 2024. Biden e o ex-presidente Donald Trump também ganharam memecoins.

No caso de Donald Trump, que foi oficializado como candidato do Partido Republicano, diversas criptomoedas meme foram criadas. O crescimento das chances de vitória do político nas últimas semanas beneficiaram esses ativos, que acumularam fortes altas recentemente.

Criptomoeda meme de Joe Biden despencou

Já a principal criptomoeda meme ligada a Joe Biden, a Jeo Boden, acumula perdas significativas, refletindo o pessimismo que investidores já tinham quanto à candidatura do político. Nas últimas 24 horas, o ativo despencou mais de 60%, coincidindo com o anúncio da desistência pelo presidente.

Apesar das memecoins chamarem atenção dos investidores pelas valorizações relevantes, essa classe de ativos é conhecida pela alta volatilidade, exemplificando pelo desempenho dos projetos ligados a Harris e Biden. Especialistas criticam, ainda, o fato delas não terem um valor intrínseco, atraindo investidores pela associação com temas populares.

Além disso, o investimento nas criptomoedas meme também requer cuidado devido ao uso frequente desses ativos em golpes. Não é incomum, por exemplo, que os criadores de uma memecoin desenvolvam esses tokens com a possibilidade de drenarem todos os investimentos recebidos, deixando investidores no prejuízo.