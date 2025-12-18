Xangai aposta em comunidades de superempreendedores para fortalecer ecossistema de IA

Até o primeiro semestre de 2026, o distrito de Xuhui, em Xangai, construirá cinco comunidades de superempreendedores como parte de sua estratégia para impulsionar o empreendedorismo em inteligência artificial (IA) e fortalecer a cadeia industrial local.

De acordo com o governo distrital, o conceito de “superempreendedores” descreve uma etapa intermediária entre os chamados “superindivíduos”, profissionais altamente capacitados, e as empresas unipessoais. Esse modelo surge no contexto da transformação industrial, em que indivíduos utilizam IA e tecnologias baseadas em agentes para ampliar capacidades produtivas, acelerar a criação de produtos, identificar falhas na cadeia de valor e convertê-las em soluções comerciais. A proposta é aumentar a eficiência e promover ajustes estruturais na indústria por meio de iniciativas de menor escala, porém altamente especializadas.

Para viabilizar esse modelo, o governo local aposta na criação de comunidades de serviços integrados, que reúnem poder computacional, dados, talentos e capital. A expectativa é que esses ambientes facilitem a inserção dos superempreendedores no desenvolvimento industrial e atuem como um novo vetor de crescimento econômico.

As diretrizes foram apresentadas em 18 de dezembro, durante o evento de lançamento da Política do Distrito de Xuhui para Apoio a Superempreendedores e da cerimônia de abertura do Desafio Global de Inovação BEST YOUNG SE. A iniciativa ocorreu na Academia de Inovação de Xangai, localizada na Cidade da Inteligência Artificial de Beiyang, em Xuhui.

Na ocasião, o distrito anunciou o pacote “Diversas Medidas para Apoiar a Aplicação Profunda da Inteligência Artificial na Construção de Comunidades de Superempreendedores” e divulgou suas comunidades parceiras. As medidas incluem isenção de taxas de uso de espaços de trabalho, dispensa de custos com serviços profissionais, como intermediação financeira, oferta de até 100 mil yuans em capital inicial, pagamento posterior de recursos computacionais e apoio a investimentos e financiamentos por meio de fundos de venture capital e bancos comerciais. O pacote também prevê ferramentas para desenvolvimento e registro de serviços de inteligência artificial generativa.

Segundo o plano oficial, até o primeiro semestre de 2026, Xuhui adicionará cerca de 2.500 espaços de trabalho voltados a superempreendedores e pretende atrair e desenvolver mais de 200 empresas nesse formato.

Pan Yan, vice-diretor da Comissão Municipal de Economia e Informatização de Xangai, afirmou que Xuhui já concentra mais de 1.500 empresas de IA, consolidando-se como o principal núcleo do setor na cidade. Para ele, a nova política acompanha a evolução do empreendedorismo em inteligência artificial e tende a ampliar o efeito de aglomeração industrial da Cidade da Inovação em IA de Beiyang. A estratégia inclui o uso dessas plataformas para estruturar um ecossistema colaborativo entre grandes empresas e pequenos empreendedores, com integração de políticas públicas, cenários de aplicação, investimentos e financiamento, com foco na consolidação de um polo nacional de IA.

Fundada em setembro de 2024, a Academia de Inovação de Xangai atua como uma instituição de formação de talentos em inteligência artificial, desenvolvida em parceria com universidades, empresas e centros de pesquisa. A Cidade da Inteligência Artificial de Beiyang, onde a academia está instalada, teve seu lançamento global oficial em setembro de 2025. O projeto adota um modelo de ecossistema que integra academia, grandes empresas, capital, incubadoras, universidades e pequenas e médias empresas, com o objetivo de ampliar sua projeção internacional no setor de inteligência artificial.