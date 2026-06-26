7 pedidos que não devem ser feitos à inteligência artificial

A inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de pessoas. Ela ajuda a escrever textos, organizar informações, resumir documentos e até planejar viagens ou finanças. Mas, apesar dos avanços, ainda existem limites claros para o uso dessas ferramentas.

Alguns pedidos podem comprometer a privacidade do usuário, expor informações sigilosas ou levar a decisões equivocadas em situações que exigem avaliação humana.

Entender esses limites é uma das principais recomendações de especialistas em segurança digital e governança de IA.

1. Não compartilhe dados pessoais ou documentos confidenciais

Evite inserir CPF, RG, passaporte, endereço, senhas, dados bancários, exames médicos ou contratos sigilosos.

Dependendo da plataforma e das configurações da conta, essas conversas podem ser armazenadas para aprimoramento dos modelos ou analisadas por revisores humanos.

Em ambientes corporativos, o cuidado deve ser ainda maior: informações estratégicas, códigos-fonte, dados de clientes e documentos internos nunca devem ser enviados sem autorização da empresa.

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2. Não peça um diagnóstico médico

A inteligência artificial consegue explicar doenças, traduzir termos técnicos e ajudar o usuário a compreender um exame. O problema começa quando ela é usada para substituir uma consulta médica.

Modelos de IA podem interpretar sintomas de forma incorreta, deixar de considerar o histórico do paciente ou apresentar informações imprecisas com grande confiança. Em saúde, a ferramenta deve funcionar como apoio informativo, não como diagnóstico.

3. Não delegue decisões jurídicas importantes

Perguntar o significado de uma lei ou solicitar um resumo de um contrato costuma ser seguro. Já pedir que a IA decida a melhor estratégia para um processo, interprete cláusulas complexas ou substitua a orientação de um advogado pode gerar consequências graves.

Questões jurídicas dependem de contexto, legislação atualizada e análise individual de cada caso.

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4. Não entregue decisões financeiras à IA

A inteligência artificial pode organizar um orçamento, explicar conceitos de investimento e até simular cenários. Isso não significa que ela seja capaz de definir, sozinha, onde aplicar dinheiro ou qual empréstimo contratar.

Mudanças no mercado, perfil de risco e objetivos pessoais exigem avaliação humana. Antes de tomar decisões financeiras relevantes, vale usar a IA como ferramenta de apoio, e não como responsável pela escolha.

5. Não peça previsões sobre o futuro

"Qual será o próximo número da loteria?", "Quem vai vencer as eleições?" ou "Qual ação vai dobrar de valor?". Perguntas desse tipo estão fora da capacidade dos modelos de linguagem.

Eles analisam padrões existentes em dados anteriores, mas não conseguem prever acontecimentos futuros. Quando apresentam projeções, elas devem ser entendidas como hipóteses, nunca como certezas.

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6. Não use a IA para validar qualquer informação sem verificar a fonte

Mesmo os modelos mais avançados ainda podem produzir as chamadas "alucinações": respostas incorretas apresentadas como se fossem verdadeiras.

Isso inclui datas, estatísticas, decisões judiciais, artigos científicos e referências inexistentes. Sempre que o assunto envolver informações relevantes para trabalho, pesquisa ou estudos, a recomendação é confirmar os dados em fontes oficiais.

7. Não busque apoio emocional exclusivo em um chatbot

Assistentes de IA conseguem manter conversas empáticas e oferecer orientações gerais sobre bem-estar, mas não substituem acompanhamento psicológico nem relações humanas.

Especialistas alertam que o uso excessivo desses sistemas como única fonte de apoio emocional pode aumentar a dependência da tecnologia e dificultar a busca por ajuda adequada quando ela realmente é necessária.

A inteligência artificial evoluiu rapidamente e se tornou uma importante aliada na produtividade, nos estudos e no trabalho. Ainda assim, ela funciona melhor quando complementa a tomada de decisão humana, e não quando a substitui.

Saber quais informações compartilhar, quando desconfiar das respostas e em quais situações recorrer a um especialista faz parte do uso responsável da tecnologia.