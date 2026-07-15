Waze usa IA do Gemini para simplificar a direção do motorista — Veja como funciona

O Waze anunciou uma série de novidades que ampliam o uso da inteligência artificial na experiência de navegação. As atualizações incluem integração com o Gemini, um novo modo para motociclistas e recursos que tornam o aplicativo mais adaptado ao perfil de cada usuário.

Segundo o Google, as mudanças serão liberadas de forma gradual para Android e iOS, com o objetivo de tornar o uso do aplicativo mais intuitivo durante os deslocamentos.

IA ajuda a informar incidentes por voz

Uma das principais novidades é a integração do Gemini ao sistema de comunicação de incidentes. Em vez de selecionar manualmente um tipo de ocorrência, o motorista poderá descrevê-la usando linguagem natural.

De acordo com o Google, a IA interpreta o relato e identifica automaticamente situações como acidentes, congestionamentos, objetos na pista ou obras. O recurso simplifica o envio de informações para a comunidade do Waze e começa em fase beta para testadores, com expansão prevista nos próximos meses.

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Novo modo para motociclistas

Outra atualização é o Modo Motocicleta, que passa a oferecer rotas mais adequadas para quem utiliza esse tipo de veículo. Segundo o Google, o recurso considera características específicas da condução sobre duas rodas para sugerir caminhos com menos buracos, lombadas e pontes estreitas.

O modo também permite que motociclistas compartilhem informações mais relevantes entre si, tornando os alertas mais precisos para essa categoria de usuários.

IA também ajuda a encontrar destinos

O Gemini também passa a ser usado para pesquisar destinos por voz. Em vez de informar um endereço específico, o motorista pode fazer pedidos em linguagem natural, como encontrar uma cafeteria aberta, um estacionamento próximo ou um posto com preços mais baixos.

Segundo o Google, o Waze interpreta o comando e apresenta uma lista de opções para que o usuário inicie a navegação rapidamente, reduzindo etapas manuais durante o trajeto.

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Quando os recursos chegam

As novidades serão liberadas de forma gradual para Android e iOS, com cronogramas diferentes conforme cada funcionalidade. A estratégia integra a ampliação do uso de IA nos aplicativos do Google, buscando tornar a interação mais natural e reduzir etapas durante a navegação.

Como aproveitar as novidades no dia a dia

Para o usuário, a recomendação é manter o aplicativo atualizado e testar os comandos de voz assim que estiverem disponíveis na região, já que o acesso será escalonado. Vale também observar as configurações de privacidade ao usar recursos de voz e localização.

Motociclistas podem verificar se o Modo Motocicleta já está ativo em seu perfil, já que ele impacta diretamente o tipo de rota sugerida.

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