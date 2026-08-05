Quando a inteligência artificial pensa por você? Veja os comportamentos que indicam dependência (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 17h15.
A inteligência artificial passou a fazer parte da rotina de milhões de profissionais. Ela resume reuniões, escreve e-mails, organiza informações, cria apresentações e até sugere estratégias.
O ganho de produtividade é evidente, mas o uso intenso também levanta uma questão: em que momento a ferramenta deixa de ajudar e passa a substituir parte do raciocínio humano?
Para Adriano Mussa, pós-doutor em Inteligência Artificial e autor do livro Inteligência Artificial: Mitos e Verdades, o primeiro passo é abandonar a ideia de que a IA seja infalível.
"A inteligência artificial vai errar. A gente tem colocado o nome de alucinação. Mas, se a gente quiser humanizar a IA, a IA simplesmente erra. Quem alucina é a gente, ser humano. A IA não."
A observação ajuda a contextualizar um dos principais desafios do uso crescente da tecnologia no ambiente profissional: evitar que a praticidade da ferramenta substitua o julgamento humano.
Segundo o psicólogo e pesquisador Michael Gerlich, autor de um estudo publicado em 2025 sobre inteligência artificial e pensamento crítico, o uso frequente dessas ferramentas está associado à redução do esforço cognitivo e pode diminuir a prática do raciocínio analítico, especialmente entre usuários mais jovens.
Terceirizar o raciocínio não significa simplesmente usar IA. O problema aparece quando a ferramenta deixa de ser um apoio e passa a ser a primeira, ou única, fonte para resolver qualquer questão.
Em vez de refletir sobre um problema, comparar alternativas ou construir um argumento, o profissional apenas solicita uma resposta e a aceita como suficiente. Nesse cenário, a tecnologia deixa de ampliar capacidades e começa a substituir habilidades importantes.
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É comum recorrer ao chatbot para ganhar tempo. No entanto, se a primeira reação diante de qualquer dúvida é abrir a inteligência artificial, talvez ela esteja substituindo etapas importantes do aprendizado.
Um exemplo simples acontece durante uma reunião. Em vez de organizar as próprias ideias, o profissional pede imediatamente que a IA monte um plano de ação, sem elaborar uma proposta inicial.
Modelos de inteligência artificial podem cometer erros, interpretar informações de forma incompleta ou apresentar dados desatualizados.
Por isso, conferir fontes, revisar números e questionar argumentos continua sendo parte do trabalho humano. Confiar automaticamente na resposta da IA aumenta o risco de decisões equivocadas.
Se antes era possível elaborar uma planilha, escrever um relatório ou estruturar uma apresentação sem ajuda, mas hoje essas tarefas só acontecem com apoio da IA, vale observar esse comportamento.Isso não significa abandonar a ferramenta, mas manter a capacidade de executar atividades essenciais quando necessário.
Escolher a melhor resposta para um cliente, decidir prioridades do dia ou avaliar uma proposta exige contexto, experiência e julgamento.
A inteligência artificial pode apresentar possibilidades, mas a decisão final continua dependendo da análise humana.
No curto prazo, recorrer constantemente à IA pode aumentar a velocidade das entregas. No longo prazo, porém, especialistas alertam para uma possível redução da capacidade de resolver problemas inéditos, formular perguntas relevantes e identificar inconsistências.
Nesse cenário, Mussa reforça que o desafio não é impedir o uso da tecnologia, mas manter a capacidade de avaliá-la criticamente. "Ela vai errar sempre. O ponto é que você precisa saber quando ela errou."
Em ambientes corporativos, isso pode resultar em profissionais que produzem mais rapidamente, mas com menor capacidade de análise, criatividade e tomada de decisão independente.
A melhor forma de evitar a dependência é transformar a IA em uma parceira de revisão, e não na responsável por todo o processo.
Algumas práticas ajudam nesse equilíbrio:
Esses hábitos preservam o pensamento crítico e tornam o uso da tecnologia mais eficiente.
A inteligência artificial continuará assumindo tarefas cada vez mais sofisticadas. Isso torna ainda mais importante desenvolver habilidades que a tecnologia não substitui facilmente, como análise crítica, interpretação de contexto, criatividade e capacidade de decisão.
Usar a IA para economizar tempo faz sentido. Delegar completamente o raciocínio, porém, pode limitar justamente a habilidade que diferencia profissionais em um mercado cada vez mais automatizado.
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