Real Time Big Data: Mendes tem 29% e Riva, 24%, na disputa ao Senado pelo Mato Grosso

O ex-governador Mauro Mendes (União) lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Mato Grosso, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 2. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, Mendes aparece com 29% das intenções de voto.

Na sequência, Janaina Riva (MDB) registra 24%, enquanto Carlos Fávaro (PSD) aparece com 15%. José Medeiros (PL) registra 10% das intenções de voto.

Pedro Taques (PSB) tem 6%, seguido por Antônio Galvan (Avante), com 4%. Margareth Buzetti (PP) e Altir Peruzzo (PT) registram 2% cada.

Os votos nulos e brancos somam 4%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

Nos cenários separados, Mauro Mendes lidera o primeiro voto com 38%, seguido por Janaina Riva, com 19%. Carlos Fávaro e José Medeiros aparecem empatados com 13% cada.

Já no segundo voto, Janaina Riva assume a liderança com 28%, à frente de Mauro Mendes, que registra 19%. Carlos Fávaro aparece com 17%, enquanto José Medeiros e Pedro Taques somam 7% cada.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código MT-01755/2026.