Vtubers, avatares virtuais criados por IA, conquistam cada vez mais espaço no YouTube

Se os influenciadores mudaram a forma como consumimos conteúdos online e, com isso, o marketing de influência dominou os orçamentos publicitários, uma nova reconfiguração desse mercado está em andamento com os VTubers, avatares virtuais criados por inteligência artificial que conquistam cada vez mais espaço no YouTube.

Bloo, um dos VTubers mais populares da atualidade, já acumula 2,5 milhões de inscritos no YouTube, com mais de 700 milhões de visualizações. Criado por Jordi van den Bussche, também conhecido pelo canal kwebbelkop, Bloo foi desenvolvido como uma solução para lidar com a sobrecarga sofrida por seu criador. Incapaz de atender à demanda por criação de conteúdo, a saída encontrada por ele foi automatizar sua produção, o que aumenta a disponibilidade de vídeos sem precisar de mais trabalho.

Com cabelos e olhos azuis vibrantes, Bloo oferece uma experiência completamente digital. Ele interage com os espectadores e compartilha conteúdo como vídeos de jogos populares, como Grand Theft Auto (GTA), Minecraft e Roblox, sem que uma pessoa real precise operar o avatar.

Esse movimento é parte de uma tendência crescente no uso de IA para criar avatares virtuais que interagem em tempo real com o público, revolucionando o entretenimento digital. Ferramentas como o Meta AI Studio estão facilitando essa transformação, permitindo que criadores desenvolvam avatares com personalidades e interações próprias.

Van den Bussche, criador de Bloo, planeja tornar o processo de criação de conteúdo totalmente automatizado por IA. Seu objetivo é permitir que o avatar se torne completamente autossuficiente, desde a criação de vídeos até o desenvolvimento das interações criativa. Embora ainda enfrente desafios para alcançar a mesma qualidade de conteúdos produzidos por humanos, Bloo já gerou uma receita significativa para seu criador.

Avatares digitais na comunicação corporativa

Além do entretenimento, avatares digitais criados com IA também estão sendo adotados na comunicação corporativa. A startup Synthesia, por exemplo, já conta com mais de 65 mil clientes, incluindo grandes empresas como Merck, SAP e Mondelez.

Essa tecnologia permite a criação de vídeos mais rápidos e baratos, além de possibilitar traduções em várias línguas com avatares digitais realistas, como no caso do UBS, que usa IA para gerar análises financeiras em vídeo.