Você precisa conhecer essas 4 ferramentas de produtividade com IA Resumo de vídeos, privacidade nas buscas e clipes para redes sociais podem receber uma ajuda da IA

An AI-powered app icon, similar to those of Bing, Gemini, OpenAI, Chatbot, and Copilot, is being displayed on a smartphone among other applications in this photo illustration taken in Brussels, Belgium, on February 16, 2024. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) (Jonathan Raa/Getty Images)