Metade do investimento em startups do EUA foi para empresas de IA em 2024

Quase metade do investimento de risco em startups dos Estados Unidos feito em 2024 foi destinado a empresas de inteligência artificial, que receberam um total de US$ 97 bilhões. Companhias como a xAI, de Elon Musk, OpenAI e Anthropic foram destaques ao captar rodadas bilionárias.

Em comparação, o total de investimentos feito em startups nos Estados Unidos somou US$ 209 bilhões, segundo dados da PitchBook obtidos pela Bloomberg. No ano passado, a participação de startups de IA no total de investimento de risco alcançou um recorde histórico.

Desempenho em outras regiões do mundo

Mas, em outras regiões do mundo, empresas do mesmo setor não tiveram um ano tão bom quanto nos Estados Unidos. Na Europa, o investimento em startups caiu para US$ 61,6 bilhões em 2024, enquanto no ano anterior foi de US$ 66,7 bilhões. Na Ásia, a queda foi ainda mais significativa: em 2024, as startups asiáticas receberam US$ 75,9 bilhões, frente a US$ 100,1 bilhões registrados em 2023.

Dados do Sling Hub mostram que, na América Latina, as startups de IA captaram US$ 1,15 bilhão entre janeiro e novembro de 2024, representando 15% do total investido na região no período.

Tendências de bifurcação nos EUA

Nos Estados Unidos, os números mostram uma bifurcação dos investimentos, indicando uma tendência que vem se consolidando no pós-pandemia.

Enquanto as empresas de inteligência artificial seguem em momento favorável, startups em setores antes considerados movimentados – como o de fintechs – enfrentam dificuldades para levantar recursos.