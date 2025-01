Engenheiro compra domínio "OGOpenAI" e redireciona site para ferramenta de IA chinesa

O engenheiro de software Ananay Arora comprou o domínio “OGOpenAI.com” e o redirecionou para o site do laboratório chinês DeepSeek, que tem ganhado destaque por oferecer modelos de inteligência artificial (IA) de código aberto e uso gratuito para desenvolvedores. Segundo Arora, a compra foi inspirada por um tuíte do CEO da Perplexity AI, Aravind Srinivas, que comparava o DeepSeek à OpenAI em seus primeiros dias, quando trabalhava exclusivamente com tecnologia aberta.

"Eu pensei que seria divertido se o domínio levasse ao DeepSeek", explicou Arora ao TechCrunch, ressaltando que pretende lucrar com a venda do site futuramente.

O DeepSeek ganhou atenção especial na última semana após lançar uma versão aberta de seu modelo DeepSeek-R1, que afirma superar o modelo O1 da OpenAI em alguns parâmetros. O laboratório segue um caminho semelhante ao da OpenAI em seus anos iniciais, priorizando o compartilhamento de tecnologia de forma aberta.

Código aberto e OpenAI

A OpenAI foi fundada em 2015 com a ideia inicial de funcionar como uma ONG para desenvolver código aberto que beneficiasse toda a humanidade. Com a chegada do atual CEO da empresa, Sam Altman, surgiu um braço que visava lucro com o objetivo de levantar recursos e financiar o poder computacional necessário para treinar seus algoritmos.

No ano passado, Elon Musk processou a OpenAI e Altman por quebrar o acordo fundador da empresa ao se associar a Microsoft e dar prioridade ao lucro em detrimento dos "benefícios para a humanidade".

“A OpenAI foi transformada em uma subsidiária de código fechado da maior empresa de tecnologia do mundo: a Microsoft”, diz a ação judicial, segundo a qual a OpenAI tem como prioridade aprimorar a IA para maximizar lucros da Microsoft.

A ação pede que a OpenAI seja obrigada a tornar sua pesquisa e tecnologia abertas ao público e que a empresa e Altman renunciem o dinheiro recebido como resultado das práticas chamadas de "ilegais".

Depois de uma rodada de investimento em outubro do ano passado, a avaliação de mercado da companhia passou a ser de US$ 157 bilhões. A rodada contou com participação de grandes nomes, como Microsoft, Nvidia, SoftBank.