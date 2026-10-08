Como o Duolingo desafia o 'fantasma da IA' e aposta em novos recursos para crescer

RESUMO ＋ O Duolingo afirma que o avanço da tradução por inteligência artificial não reduziu o interesse pelo aprendizado de idiomas e que seus usuários diários continuam crescendo, com alta de 23% no segundo trimestre, para 58,7 milhões. Em entrevista à EXAME, a diretora de marketing no Brasil, Analigia Martins, diz que a tradução resolve situações pontuais, mas não substitui a fluência. A empresa usa IA em recursos como a Videochamada com Lily, enquanto as ações acumulam forte queda desde 2025 pelo temor de que a tecnologia afete o negócio.

Em algum lugar do mundo, neste exato momento, uma pessoa recebe uma notificação para fazer as tarefas diárias do Duolingo. A coruja verde do aplicativo não aceita "mais tarde".

E, ao que tudo indica, cada vez mais gente está cedendo: a plataforma registrou 58,7 milhões de usuários ativos diários no segundo trimestre, crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A pergunta que mais perseguiu o Duolingo nos últimos dois anos, porém, não é sobre a insistência do mascote. Em meio às novas tecnologias de inteligência artificial (IA), usuários passaram a questionar se ainda vale a pena dedicar tempo ao aprendizado de um idioma — ou se basta deixar a máquina traduzir.

A resposta da empresa não é competir diretamente com a tradução automática. O Duolingo defende que a IA resolve uma camada específica da comunicação, enquanto o aprendizado de uma língua ajuda a desenvolver autonomia, compreender culturas e criar conexões sem depender de uma ferramenta intermediária.

"A tradução por IA pode ser útil quando você precisa se virar em uma situação pontual, mas aprender um idioma oferece algo diferente", diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME. "Essa habilidade permite construir relações, compreender a cultura, se comunicar com mais confiança e desenvolver a capacidade de pensar no próprio idioma."

A distinção que a empresa faz é entre comunicação funcional — resolver uma situação específica — e a capacidade de pensar e reagir diretamente em outro idioma.

"A IA é especialmente útil para a comunicação funcional, pois ajuda as pessoas a entender uma frase ou traduzir algo rapidamente", diz Martins. "Onde ela deixa a desejar é na construção das capacidades mais profundas: confiança, nuances, compreensão cultural e a capacidade de responder de forma independente naquele idioma."

Os números do mercado reforçam o argumento. Em julho de 2026, a firma de análise Apptopia registrou que o tempo médio de uso do Duolingo entre usuários de 17 a 25 anos atingiu o nível mais alto desde janeiro de 2025 — e que os maiores responsáveis por essa alta foram justamente os usuários pesados de chatbots de IA. Quanto mais IA, mais Duolingo. Não menos.

A coruja que abraçou a IA — e redesenhou sua própria operação

Enquanto discute os limites da tradução automática, o Duolingo também incorporou inteligência artificial ao próprio produto — e à própria estrutura de trabalho.

Em abril de 2025, o CEO Luis von Ahn publicou um memorando classificando a empresa como "AI-first": a companhia reduziria gradualmente o uso de contratados em tarefas que a IA pudesse executar, avaliaria o uso da tecnologia nas revisões de desempenho e só abriria novas vagas quando uma equipe não conseguisse automatizar mais o próprio trabalho. "Preferimos agir com urgência e correr riscos pontuais de qualidade a perder o momento", escreveu von Ahn.

Não era uma guinada repentina. Em janeiro de 2024, o Duolingo já havia reduzido cerca de 10% de sua força de trabalho contratada — principalmente tradutores e redatores de exercícios — após ampliar o uso do GPT-4 na criação de conteúdo.

Os usuários, à época, relataram queda na qualidade do app em fóruns e avaliações nas lojas de aplicativos. Von Ahn admitiu, em entrevista ao The Times, que "não deu contexto suficiente" no memo. As ações da empresa, porém, ignoraram o ruído e subiram expressivamente em 2024 e 2025.

Em produto, a aposta rendeu resultados concretos. Em abril de 2025, o Duolingo lançou 148 novos cursos de idiomas de uma só vez — a maior expansão da história da empresa, num processo que antes levaria anos. Recursos como Videochamadas com Lily e Bate-Papo usam IA conversacional para simular práticas de conversação em tempo real.

Segundo uma pesquisa de eficácia interna, alunos que utilizaram o recurso de videochamadas apresentaram pontuações significativamente mais altas em habilidades de fala após 30 dias.

"A IA não atua sozinha — o Duolingo conta com cientistas de aprendizagem envolvidos na criação do conteúdo e das experiências", diz Martins.

O futuro do idioma em um mundo traduzido por máquinas

O Duolingo avalia que a popularização da inteligência artificial deve mudar a forma como as pessoas usam idiomas, mas não eliminar o interesse por aprendê-los.

"À medida que a tradução por IA se torna mais avançada e disponível, acreditamos que ela continuará sendo útil para a comunicação imediata e funcional. Mas isso não elimina os motivos pelos quais as pessoas escolhem aprender idiomas", diz Martins.

A meta do CEO Luis von Ahn é chegar a 100 milhões de usuários ativos diários — o dobro do número atual.

Para isso, a empresa trocou o foco em monetização pelo foco em crescimento, apostando que uma experiência gratuita melhor vai alimentar a próxima onda de usuários, com expansão para novas categorias como xadrez, matemática e música.

No fim, a inteligência artificial pode ajudar alguém a atravessar uma conversa em outro idioma. Mas o Duolingo aposta que existe uma diferença entre traduzir uma frase e construir uma habilidade. Enquanto isso, a coruja verde segue fazendo seu trabalho mais conhecido: aparecer na tela na hora marcada e lembrar, sem muita cerimônia, que a lição de hoje ainda está esperando.