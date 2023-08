Três ferramentas de IA que vão transformar a sua produtividade

Como uso em negócios, inteligência artificial (IA) não é uma disciplina que surgiu apenas no dia 30 de novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT.

Sua data é bem mais antiga do que isso. Surgida nos anos 50, com o matemático Alan Turing em uma tentativa de quebrar os códigos de comunicação nazistas durante a segunda guerra, existem aplicações em empresas com geração de dados e automatização de tarefas a, pelo menos, 10 anos.

O que estamos vendo agora, depois do novo marco em novembro passado, é uma popularização e disseminação de uso em massa que a experiência em tela trazida pela OpenAI possibilitou: a usabilidade abriu a Inteligência Artificial para todos – não mais apenas aos que sabem codar e construir modelos complexos. E essa é a beleza da nossa nova era.

Segundo o site There’s an AI for That (https://theresanaiforthat.com/), somente em Agosto foram lançadas 8 novas ferramentas de IA.

Entre Janeiro e Junho desse ano, a média de lançamento mensal foi de 195 novas funcionalidades por mês. Navegar pelo meio de tantas ferramentas assim, pode até te deixar confuso em qual seria a melhor para você utilizar.

E o artigo de hoje vai te ajudar listando as 3 principais ferramentas que você pode utilizar para alavancar a sua produtividade.

Quem já precisou consultar anotações de uma reunião importante onde diversas decisões foram tomadas, vai ficar feliz com essa primeira. Fireflies é o seu assistente para todas as reuniões que estiverem na sua agenda.

Pronto para uso em diversos idiomas, inclusive Português, ele é um robô que vai entrar na sua reunião e fazer a transcrição exata de tudo o que foi falado, em cada segundo da reunião e por quem foi falado. Além de também gravar o áudio todo da reunião, o Fireflies faz um resumo dos principais tópicos tratados e quais foram as ações pendentes que cada um saiu.

Como bônus, ele ainda consegue dizer qual foi o tom da reunião – se foi mais positivo, neutro ou negativo.

Apresentações podem levar um bom tempo para serem feitas e ficaram impactantes.

Precisamos construir um bom storytelling, pesquisar as melhores palavras e imagens e ainda pensar em um layout.

Imagina precisar fazer isso de última hora? Agora você pode contar com a ajuda do Gamma App. Basta você digitar um prompt descrevendo sobre o que quer fazer a sua apresentação, escolher o esquema de cores e assistir a mágica acontecer. Mas é bom estar afiado no inglês pois a plataforma funciona melhor nesse idioma.

Se você está aí pensando que ama fazer apresentação e não vai utilizar, te digo algo – eu também gosto bastante de montar o meu próprio ppt mas nem sempre a inspiração está das melhores. Então, se você não gostou de algum slide que o Gamma preparou, você pode excluir, editar e até pedir que novos slides sejam adicionados.

Marcar reuniões com pessoas de diferentes empresas pode ser um verdadeiro pesadelo. São infinitas mensagens trocadas para encontrar ao menos 1 horário compatível entre vocês.

Já pensou se a pessoa conseguisse ter acesso à sua agenda e marcar uma reunião sem precisar de toda essa preparação? Pois é isso que o Calendly faz.

Basta você criar o seu perfil, permitir o acesso do aplicativo à sua agenda e setar 1 tipo de reunião que pessoas podem marcar com você: pronto, ele faz o resto.

Você vai ter um link com sua agenda para encaminhar sempre que te pedirem um horário de reunião. O resto, é com o Calendly: a pessoa pode olhar quais suas disponibilidades, agendar a reunião com você e você só precisa aparecer no horário marcado.