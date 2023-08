Há vagas na Apple: a gigante mira aprimoramento de IA no iPhone e abre temporada de caça a talentos

Apple está fortalecendo sua expertise em inteligência artificial generativa (IA) com o objetivo de adaptá-la para iPhones e iPads.

Recentemente, a empresa de Cupertino iniciou uma onda de contratações para dezenas de funções em escritórios localizados em regiões como Califórnia, Seattle, Paris e Pequim.

O foco? Trabalhar em modelos de linguagem de grande porte (LLMs), softwares como o ChatGPT, capazes de gerar textos, imagens ou códigos plausíveis a partir de simples instruções.

Dentro do escopo de ação, equipes como a Machine Intelligence, Neural Design (MIND), estão em busca de pesquisadores e engenheiros.

Alguns dos projetos englobam pesquisas fundamentais sobre LLMs em seu laboratório em Paris, enquanto outros visam a compressão de modelos de linguagem existentes para que possam operar eficientemente em dispositivos móveis, em vez de na nuvem.

Embora concorrentes como a OpenAI, apoiada pela Microsoft, e o Google já tenham lançado produtos de IA generativa, como chatbots e assistentes de produtividade, os anúncios de emprego da Apple mostram um esforço para o ambiente mobile.

Esta é uma questão técnica ainda não superada por seus rivais, mas vital para o core business da Apple.

E apesar de ter se intensificado, o esforço da Apple não é recente: em 2020, a empresa adquiriu a startup de IA sediada em Seattle, Xnor, por quase US$ 200 milhões, e que opera modelos complexos de aprendizado de máquina em dispositivos móveis.

Tim Cook deu a letra

Em recente reunião com investidores, o CEO da Apple, Tim Cook, destacou a IA e o aprendizado de máquina como tecnologias fundamentais para a empresa.

O investimento em pesquisa e desenvolvimento no último trimestre aumentou US$ 3.1 bilhões em relação ao ano anterior, um crescimento parcialmente atribuído à IA generativa.

Executar software de IA em telefones - sem a necessidade de conexão à internet ou envio de dados para a nuvem - tem suas vantagens: aplicativos funcionam mais rapidamente e os dados do usuário são processados de forma mais segura e privada.

Logo, quando a privacidade tem sido uma bandeira da Apple, especialmente quando a comparação é feita com empresas como Google e Facebook, a empresa sai na frente com uma resposta às preocupações com a privacidade.