Quatro lições de comunicação para construir confiança em toda a sua organização

Comunicação empresarial: profissionais revelam necessidades e desafios em estudo da Aberje (Bernhard Lang/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de março de 2026 às 14h30.
Em ambientes profissionais cada vez mais dinâmicos e colaborativos, a confiança se torna um ativo essencial, e ela começa pela forma como líderes se comunicam.
Segundo uma pesquisa da PwC, a falta de confiança afeta diretamente a produtividade, a eficiência e até a lucratividade de uma organização.
Se você está em posição de liderança ou quer se preparar para esse papel, vale repensar como suas palavras (e ações) são percebidas pelo time.
Veja a seguir quatro atitudes de comunicação que fortalecem vínculos de confiança e impulsionam a performance coletiva. As informações foram retiradas de Forbes.
Transparência não significa compartilhar tudo, mas explicar o "porquê" das decisões, inclusive daquelas que não podem ser totalmente abertas.
Ao envolver os colaboradores em conversas honestas, líderes demonstram respeito e reduzem ruídos. Isso aumenta o engajamento e estimula a autonomia, pois o time entende melhor o contexto e as prioridades.
Como destaca um relatório da Deloitte, a transparência co-construída, com espaço para diálogo, gera confiança mútua e torna as equipes mais colaborativas.
Líderes que apenas delegam tarefas perdem uma grande oportunidade de influenciar positivamente. A comunicação eficaz também passa por aconselhar, orientar e desenvolver pessoas.
Mentorias internas, por exemplo, fortalecem a cultura de aprendizado e mostram que os líderes se importam genuinamente com o crescimento do time. Isso cria uma relação de apoio duradoura e reforça o senso de pertencimento.
Mais do que palavras, políticas e práticas mostram se a empresa realmente confia nos profissionais. Flexibilidade de horário, autonomia para decidir e ausência de microgestão são sinais poderosos de confiança.
Segundo a PwC, 72% dos colaboradores confiam mais na organização quando têm liberdade sobre como e quando entregar resultados. O oposto também é verdadeiro: vigilância excessiva e controle diminuem a confiança e aumentam o estresse.
Nada abala mais a confiança do que a inconsistência entre o que se diz e o que se faz. Se um líder promete algo, mas não cumpre (ou sequer dá retorno), a credibilidade se desgasta rapidamente.
Seja claro ao comunicar prazos, expectativas e até limitações. Se algo mudar, explique o motivo. Tratar todos com respeito e imparcialidade também reforça sua autoridade de forma saudável.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
