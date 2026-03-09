Carreira

Quatro lições de comunicação para construir confiança em toda a sua organização

Lideranças que se comunicam com clareza, coerência e empatia fortalecem equipes e geram mais resultados

Comunicação empresarial: profissionais revelam necessidades e desafios em estudo da Aberje (Bernhard Lang/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 14h30.

Em ambientes profissionais cada vez mais dinâmicos e colaborativos, a confiança se torna um ativo essencial, e ela começa pela forma como líderes se comunicam. 

Segundo uma pesquisa da PwC, a falta de confiança afeta diretamente a produtividade, a eficiência e até a lucratividade de uma organização.

Se você está em posição de liderança ou quer se preparar para esse papel, vale repensar como suas palavras (e ações) são percebidas pelo time. 

Veja a seguir quatro atitudes de comunicação que fortalecem vínculos de confiança e impulsionam a performance coletiva. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Transparência que gera segurança

Transparência não significa compartilhar tudo, mas explicar o "porquê" das decisões, inclusive daquelas que não podem ser totalmente abertas.

Ao envolver os colaboradores em conversas honestas, líderes demonstram respeito e reduzem ruídos. Isso aumenta o engajamento e estimula a autonomia, pois o time entende melhor o contexto e as prioridades.

Como destaca um relatório da Deloitte, a transparência co-construída, com espaço para diálogo, gera confiança mútua e torna as equipes mais colaborativas.

2. Comunicação que orienta, não só direciona

Líderes que apenas delegam tarefas perdem uma grande oportunidade de influenciar positivamente. A comunicação eficaz também passa por aconselhar, orientar e desenvolver pessoas.

Mentorias internas, por exemplo, fortalecem a cultura de aprendizado e mostram que os líderes se importam genuinamente com o crescimento do time. Isso cria uma relação de apoio duradoura e reforça o senso de pertencimento.

3. Demonstre que você confia com ações

Mais do que palavras, políticas e práticas mostram se a empresa realmente confia nos profissionais. Flexibilidade de horário, autonomia para decidir e ausência de microgestão são sinais poderosos de confiança.

Segundo a PwC, 72% dos colaboradores confiam mais na organização quando têm liberdade sobre como e quando entregar resultados. O oposto também é verdadeiro: vigilância excessiva e controle diminuem a confiança e aumentam o estresse.

4. Coerência é o nome do jogo

Nada abala mais a confiança do que a inconsistência entre o que se diz e o que se faz. Se um líder promete algo, mas não cumpre (ou sequer dá retorno), a credibilidade se desgasta rapidamente.

Seja claro ao comunicar prazos, expectativas e até limitações. Se algo mudar, explique o motivo. Tratar todos com respeito e imparcialidade também reforça sua autoridade de forma saudável.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

