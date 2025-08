Tencent lança modelo 3D Hunyuan open source e transforma criação de mundos virtuais com IA

A Tencent lançou a versão 1.0 do modelo 3D Hunyuan, com código aberto. O sistema permite que usuários criem mundos tridimensionais partindo de comandos de texto ou imagens.

A iniciativa visa reduzir as barreiras técnicas da modelagem 3D e mira tanto o mercado de desenvolvedores independentes quanto o setor de jogos.

Facilidade de uso e interoperabilidade com outras plataformas

O modelo Hunyuan gera ambientes com suporte à navegação 360°, interações personalizadas e simulação física. Usuários podem alterar objetos dentro da cena e exportar os modelos em formatos compatíveis com motores como Unity e Unreal. A Tencent afirma não restringir o uso da ferramenta ao próprio ecossistema, o que amplia a interoperabilidade com outras plataformas.

Licença open source com restrições

Embora a empresa tenha liberado o código, a licença contém cláusulas específicas. A versão atual pode ser usada comercialmente sem custos, desde que o projeto não ultrapasse 1 milhão de usuários ativos mensais. Essa condição exclui jogos com grande base instalada, mas com baixa atividade, e favorece desenvolvedores com projetos menores.

Minijogos no WeChat, que superam facilmente esse número de usuários ativos, podem ser afetados caso a Tencent opte por uma licença paga. A empresa ainda não divulgou detalhes sobre modelos de cobrança, mas há expectativa de que ofereça opções flexíveis, como divisão de receita ou aquisição por valor fixo.

Como funciona o modelo 3D Hunyuan

Segundo a documentação técnica, o sistema combina geração de imagem panorâmica com reconstrução 3D em camadas. A IA processa a imagem panorâmica e aplica algoritmos de segmentação para transformar o conteúdo em blocos estruturais. O processo resulta na construção do modelo tridimensional.

Antes, alcançar esse tipo de efeito exigia o uso de diversos modelos de IA em conjunto. O diferencial do Hunyuan está na simplificação: basta um comando de texto ou imagem para gerar o ambiente. O sistema também oferece integração com fluxos de trabalho que combinam múltiplos modelos de IA, ampliando as possibilidades de uso.

Acesso gratuito e limitações técnicas

A Tencent disponibilizou acesso gratuito com limite de 20 gerações por dia. Para ampliar o uso, o usuário precisa convidar novos participantes. O serviço ainda não conta com sistema de pagamento.

Apesar da facilidade de uso, o modelo exige hardware robusto. Usuários com placas de vídeo comuns podem precisar dividir o processo em partes e montar o resultado final em motores como Unity. O uso completo da ferramenta ainda depende de capacidade computacional elevada.

Estratégia de longo prazo e impacto no mercado de jogos

A liberação do modelo e a oferta de uso gratuito indicam que a Tencent busca construir uma base ampla de usuários. A medida também reforça a posição da empresa como fornecedora de infraestrutura para desenvolvedores de jogos e criadores de conteúdo digital.

A Tencent já atua nesse segmento. Em 2021, adquiriu 40% da Epic Games por US$ 330 milhões. Desde então, a Unreal Engine adotou modelo gratuito com cobrança por royalties, o que expandiu seu uso na indústria.

Agora, com o Hunyuan, a Tencent pretende influenciar diretamente o processo de criação. A meta é permitir que equipes pequenas desenvolvam jogos em escala antes acessível apenas a grandes estúdios.

Disputa no setor de IA e desenvolvimento de jogos

O movimento da Tencent ocorre em meio à disputa com outras empresas chinesas. A ByteDance investiu RMB 80 bilhões em IA em 2024 e desenvolve ferramentas próprias, como o assistente de programação Trae e a plataforma de geração de imagens Lumi. A Alibaba colabora com a Giant Network para criar novos tipos de gameplay com IA.

A tendência aponta para três categorias de jogos: produzidos por IA (AIGC), com conteúdo criado por usuários (UGC) e jogos tradicionais. As duas primeiras devem se fundir com tecnologias de IA, criando experiências interativas e personalizadas, com geração automática de enredos e personagens inteligentes.

Além dos jogos, o modelo 3D pode impactar setores como publicidade, arquitetura, educação e produção de vídeo. O uso da linguagem natural como interface para gerar conteúdo digital tende a reconfigurar todo o processo de criação.