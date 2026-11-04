Tencent lança Hy4 e diz colocar nova IA entre os modelos mais avançados

RESUMO ＋ A Tencent apresentou o Hy4 com novas capacidades visuais e de uso do computador. A alegação de liderança se apoia em avaliações da própria empresa.

A Tencent lançou o Hy4 nesta quarta-feira, 4, e afirmou que o modelo está entre os principais sistemas de inteligência artificial de código aberto. A companhia chinesa destaca avanços em tarefas profissionais.

O sistema ganhou compreensão de imagens e capacidade de interagir com interfaces gráficas e linhas de comando. Segundo a Tencent, recebeu treinamento especializado em programas como Blender e ferramentas CAD.

Em avaliações divulgadas pela empresa, o Hy4 ficou à frente de concorrentes em atividades financeiras e cenários do WorkBuddy. Esses resultados não equivalem a uma confirmação independente de superioridade em qualquer tarefa.

Da versão de testes ao lançamento

A nova etapa sucede o Hy4 preview, lançado em agosto. Na apresentação daquela versão, a Tencent informou uma arquitetura com 770 bilhões de parâmetros totais, dos quais 49 bilhões eram ativados durante o processamento, e capacidade de contexto superior a 1 milhão de tokens.

Tokens são as unidades em que o sistema divide textos e outros conteúdos para processá-los. Uma janela maior permite trabalhar com mais material em uma mesma interação, mas não garante, por si só, que a resposta será correta.

Na versão de agosto, a proposta já era aproximar o modelo de tarefas de programação, escritório e pesquisa, com desenvolvimento conjunto de produtos como CodeBuddy e WorkBuddy.

Aposta em aplicações empresariais

O lançamento integra uma estratégia mais ampla de IA para empresas. Em 29 de outubro, a Tencent informou que o WorkBuddy havia atendido mais de 9 bilhões de solicitações de tarefas desde março, com adoção em mais de 50 setores.

A companhia também apresentou o TokenHub como uma plataforma para acessar seus modelos e alternativas de terceiros por uma única API. A proposta é permitir que empresas escolham entre desempenho e custo e concentrem a gestão de uso e cobrança.

Apesar da apresentação do Hy4 como um modelo aberto, a Tencent informou que os pesos e documentos técnicos de segurança serão publicados nos próximos dias. O anúncio, portanto, antecede essa etapa de disponibilização.