Startup Vinci levanta US$ 36 milhões para acelerar simulações no design de chips com IA

A startup Vinci anunciou na terça-feira, 2, uma rodada de investimento de US$ 36 milhões para impulsionar seu software de simulação voltado ao design de chips e outros dispositivos de hardware. A ferramenta promete acelerar significativamente a etapa de simulação, considerada crítica no desenvolvimento desses componentes por permitir testar, de forma virtual, se o chip funciona corretamente e está pronto para fabricação.

Sediada em Palo Alto, na Califórnia, a Vinci posiciona como diferencial competitivo o uso de um modelo próprio de inteligência artificial que aumenta a velocidade das simulações sem os erros comuns causados por grandes modelos de linguagem (LLMs), como as chamadas “alucinações”. Em entrevista à Reuters, o CEO Hardik Kabaria afirmou que o software pode ser aplicado em praticamente qualquer fase do processo de design de um chip.

A Vinci começará com simulações térmicas, área prioritária por causa do calor gerado por chips avançados, como os da Nvidia, que já exigem sistemas de resfriamento líquido em algumas configurações. A empresa planeja expandir para outras áreas do design de semicondutores posteriormente.

Até agora, a startup já captou US$ 46 milhões. A atual rodada Série A foi liderada pela Xora Innovation, com participação da Khosla Ventures e Eclipse. A Vinci não revelou sua avaliação de mercado.

Concorrência

Com uma equipe enxuta de cerca de 25 pessoas, a Vinci pretende adotar um modelo de negócios baseado no uso, em vez de licenças fixas. Kabaria disse que a startup já realiza testes-piloto com grandes empresas do setor e que dez delas realizaram benchmarks do software.

O mercado, no entanto, é altamente competitivo, com empresas consolidadas como Cadence e Synopsys – esta última tendo recentemente vendido US$ 2 bilhões em ações para a Nvidia – oferecendo soluções semelhantes baseadas em IA.